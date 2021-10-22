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Що буде з тарифами на тепло для населення – в "Київтеплоенерго" розповіли про опалювальний сезон

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
22 жовтня, 16:17
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Тариф на теплову енергію для цієї категорії споживачів в опалювальному сезоні 2021-2022 років залишається на рівні минулого року
Яка буде вартість тепла для жителів багатоквартирних будинків
Яка буде вартість тепла для жителів багатоквартирних будинків / Фото: Колаж: Сьогодні

Тарифи Київтеплоенерго на тепло для населення в опалювальному сезоні 2021-2022 залишаться незмінними. Вартість 1 Гкал тепла – 1654,41 грн з ПДВ.

Такий тариф затверджений розпорядженням КМДА від 19 жовтня 2021 № 2176, повідомляє прес-служба "Київтеплоенерго".

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Незважаючи на збільшення витрат підприємства через зростання вартості газу, тарифи на тепло КП "Київтеплоенерго" для категорії "населення" підвищуватися не будуть.

"Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства "Київтеплоенерго" на 2 мільярди гривень. Це один із необхідних кроків, щоб стабільно пройти опалювальний сезон і не допустити зростання тарифів на тепло для населення. Рівень вартості тепла для мешканців багатоквартирних будинків залишається незмінним уже впродовж трьох років поспіль", – йдеться в повідомленні.

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В Україні 7 жовтня вже стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати столичні школи, садки та лікарні.

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"З початку цього тижня теплопостачальні підприємства Києва почали подавати тепло в лікарні, дитячі сади і школи. З огляду на погодні умови, ми вже за лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

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