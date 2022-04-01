Щоб уникнути колапсу: киян закликали не ігнорувати рахунки за електроенергію

Киян закликають оплачувати рахунки за електроенергію, адже через війну енергетики усієї країни працюють на межі можливостей

Кияни просять оплачувати рахунки за електроенергію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Київська міська державна адміністрація закликає жителів столиці сплачувати за електроенергію, адже що від цього залежить робота столичних енергетиків, які забезпечують електропостачання в умовах війни.

Про це йдеться в повідомленні на сайті КМДА.

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"Енергетики столиці не припиняють свою роботу і закликають підтримати їх оплатою послуг. Адже від цього залежить можливість закуповувати матеріали та пальне і оперативно усувати пошкодження мереж, зокрема, внаслідок обстрілів", – йдеться у повідомленні.

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Киянам нагадують, що на час війни місто відмовилося від розсилок паперових платіжок, тоже розрахуватися за світло містяни можуть наступним чином:

у відділеннях банків;

дистанційно, використовуючи онлайн-сервіси свого електропостачальника;

на сервісах онлайн-банкінгу;

за домогою інших платіжних системами (Portmone, iPaу).

Зазначимо, що раніше міністр енергетики Герман Галущенко закликав українців за можливості розраховуватись за спожиту електроенергію, для забезпечення роботи енергосистемі країни.

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В Україні розширили перелік установ для видачі пенсій

Українці, які змушені були виїхати з рідного міста через війну, можуть отримати пенсії у будь-якому відділенні Ощадбанку, навіть якщо раніше соціальні виплати проводились до відділень Укрпошти.

Як отримати пенсію в Ощадбанку замість Укрпошти:

знайти працююче відділення банку місті, де ви перебуваєте;

зайти до банку з паспортом та довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера та пенсійним посвідченням (якщо є).

Зазначається, що українці, яким пенсії нараховують на банківські картки, отримуватимуть кошти у банку безготівковим перерахуванням.