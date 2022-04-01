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Щоб уникнути колапсу: киян закликали не ігнорувати рахунки за електроенергію

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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1 квітня, 14:28
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Киян закликають оплачувати рахунки за електроенергію, адже через війну енергетики усієї країни працюють на межі можливостей
Кияни просять оплачувати рахунки за електроенергію
Кияни просять оплачувати рахунки за електроенергію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Київська міська державна адміністрація закликає жителів столиці сплачувати за електроенергію, адже що від цього залежить робота столичних енергетиків, які забезпечують електропостачання в умовах війни.

Про це йдеться в повідомленні на сайті КМДА.

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"Енергетики столиці не припиняють свою роботу і закликають підтримати їх оплатою послуг. Адже від цього залежить можливість закуповувати матеріали та пальне і оперативно усувати пошкодження мереж, зокрема, внаслідок обстрілів", – йдеться у повідомленні.

Киянам нагадують, що на час війни місто відмовилося від розсилок паперових платіжок, тоже розрахуватися за світло містяни можуть наступним чином:

  • у відділеннях банків;
  • дистанційно, використовуючи онлайн-сервіси свого електропостачальника;
  • на сервісах онлайн-банкінгу;
  • за домогою інших платіжних системами (Portmone, iPaу).

Зазначимо, що раніше міністр енергетики Герман Галущенко закликав українців за можливості розраховуватись за спожиту електроенергію, для забезпечення роботи енергосистемі країни.

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В Україні розширили перелік установ для видачі пенсій

Українці, які змушені були виїхати з рідного міста через війну, можуть отримати пенсії у будь-якому відділенні Ощадбанку, навіть якщо раніше соціальні виплати проводились до відділень Укрпошти.

Як отримати пенсію в Ощадбанку замість Укрпошти:

  • знайти працююче відділення банку місті, де ви перебуваєте;
  • зайти до банку з паспортом та довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера та пенсійним посвідченням (якщо є).

Зазначається, що українці, яким пенсії нараховують на банківські картки, отримуватимуть кошти у банку безготівковим перерахуванням.

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