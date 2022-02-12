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Ліхтарик замість світла та заборона на ванну: як студентка економила на комуналці в Києві

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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12 лютого, 20:21
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Для зменшення цін у платіжках доводилося застосовувати суворі методи економії
В Києві ретельно економлять на комунальних послугах.
В Києві ретельно економлять на комунальних послугах. / Фото: Колаж: Сьогодні

Оплата комуналки в Києві – болюче питання для багатьох жителів столиці. Дехто для зменшення чисел у платіжках вдається до суворих обмежень.

Одну із таких історій опублікував "Обозреватель".

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Студентка КНУ ім. Шевченка Марія два роки жила в орендованій квартирі разом із власницею житла – 74-річною Ганною Іванівною. Господиня навчила дівчину різним способам економії, оскільки жодної субсидії на оплату комунальних послуг вона не мала. Жінка буквально рахувала кожен літр води і кожну кВт*годину електроенергії.

Способи економії

У зливному бачку над унітазом господиня будинку розташувала порожню літрову пластикову пляшку – щоб він повністю не заповнювався водою. На ніч пенсіонерка вимикала електроенергію у всій квартирі, щоб квартирантка не сиділа допізна за увімкненим комп'ютером.

Крім того, у квартирі діяли такі правила:

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  • купання у ванні заборонено – лише душ."Вона з самого початку пояснила, як правильно митися. На собі показувала, добре хоч не роздягалася. Намочитися, воду вимкнути, намилитися, воду увімкнути і змити мило. Вдруге можна повторити процедуру. Якщо втретє повторити процедуру – вона буде стукати в двері та обурюватися", – розповіла студентка.

  • телевізор дві години перед сном, а світло можна і не вмикати. Найсуворіші правила стосувалися електроенергї. Щоб ввечері пройтися коридором квартири, доводилося використовувати світло від мобільного телефону.

  • мити посуд тільки в тазі. Проточною водою в квартирі Ганни Іванівни дозволялося тільки змивати мийний засіб з посуду, а ось мити її – тільки в тазі з водою. Опісля цією брудною водою наповнювався бачок унітаза.

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