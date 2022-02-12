Ліхтарик замість світла та заборона на ванну: як студентка економила на комуналці в Києві

Оплата комуналки в Києві – болюче питання для багатьох жителів столиці. Дехто для зменшення чисел у платіжках вдається до суворих обмежень.
Одну із таких історій опублікував "Обозреватель".
Студентка КНУ ім. Шевченка Марія два роки жила в орендованій квартирі разом із власницею житла – 74-річною Ганною Іванівною. Господиня навчила дівчину різним способам економії, оскільки жодної субсидії на оплату комунальних послуг вона не мала. Жінка буквально рахувала кожен літр води і кожну кВт*годину електроенергії.
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Способи економії
У зливному бачку над унітазом господиня будинку розташувала порожню літрову пластикову пляшку – щоб він повністю не заповнювався водою. На ніч пенсіонерка вимикала електроенергію у всій квартирі, щоб квартирантка не сиділа допізна за увімкненим комп'ютером.
Крім того, у квартирі діяли такі правила:
купання у ванні заборонено – лише душ."Вона з самого початку пояснила, як правильно митися. На собі показувала, добре хоч не роздягалася. Намочитися, воду вимкнути, намилитися, воду увімкнути і змити мило. Вдруге можна повторити процедуру. Якщо втретє повторити процедуру – вона буде стукати в двері та обурюватися", – розповіла студентка.
телевізор дві години перед сном, а світло можна і не вмикати. Найсуворіші правила стосувалися електроенергї. Щоб ввечері пройтися коридором квартири, доводилося використовувати світло від мобільного телефону.
мити посуд тільки в тазі. Проточною водою в квартирі Ганни Іванівни дозволялося тільки змивати мийний засіб з посуду, а ось мити її – тільки в тазі з водою. Опісля цією брудною водою наповнювався бачок унітаза.
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