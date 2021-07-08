ДБР проводить обшуки у головному офісі "Київводоканалу"

У компанії повідомили, що надають всю необхідну інформацію та співпрацюють зі слідчими

Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 8 липня, у головному офісі ПрАТ "АК "Київводоканал" співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки.

Про це повідомили у "Київводоканалі", передає КМДА.

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"Слідчі дії відбуваються відповідно до ухвали суду у справі щодо об’єктів будівництва водопровідно-каналізаційного господарства", – йдеться у повідомленні.

У КМДА повідомили, що співробітники ДБР дочекались приїзду адвокатів підприємства та розпочали процесуальні дії.

У свою чергу, у "Київводоканалі" повідомили, що надають всю необхідну інформацію та співпрацюють зі слідчими.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України викрила схему незаконної приватизації державних земель у Київській області. Зловмисники намагалися вивести з держвласності 50 га лісового фонду у Вишгородському районі орієнтовною вартістю понад 100 млн грн.