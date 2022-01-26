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Як киянам передати показники лічильників, не виходячи з дому – шість способів

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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26 січня, 06:00
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Передавати показники потрібно кожного місяця, починаючи з 5-го числа
У Києві є шість способів передати показання лічильників.
У Києві є шість способів передати показання лічильників. / Фото: Колаж: Сьогодні

Киянам потрібно щомісяця передавати показання квартирних лічильників для оплати комунальних послуг. Для цього є шість зручних способів.

Новини "Сьогодні" розповідають, як зробити це онлайн через Центр комунального сервісу.

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Показання квартирних лічильників треба передавати з 5-го числа до останнього дня поточного місяця.

Способи передачі показань:

  • через особистий кабінет ЦКС;
  • за телефоном call-центру – (044) 247-40-40;
  • за 10 додатковими стаціонарними номерами (для тих споживачів, чиї телефони з технічних причин неможливо перевести в тоновий режим): (044) 591-16-26, (044) 591-21-12, (044) 591-21-25, (044) 591-21-28, (044) 591-16-41, (044) 591-21-15, (044) 591-16-21, (044) 591-16-24, (044) 591-16-29, (044) 591-56-02;
  • за безкоштовною телефонною лінією для передачі показань із мобільного: 0 800 404-407. Лінія працює в будні дні з 9:00 по 18:00;
  • через скриньки для передачі показань, які розміщено при вході у сервісні центри: https://cks.com.ua/to_consumers/our-services;
  • у мобільному додатку "Комуналка", завантажити який можна у App Store та Google Play.

Варто пам'ятати, якщо у квартирі встановлено бойлер, для отримання коректних нарахувань, також потрібно щомісяця передавати показання лічильників гарячої води, навіть якщо вони незмінні.

Як передати показання лічильників через особистий кабінет ЦКС

Для цього жителям столиці необхідно:

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  • авторизуватись у системі, додати об’єкт або увійти в існуючий обліковий запис;
  • відкрити адресу та прокрутити до останнього рядка;
  • натиснути на кнопку "Внести показання лічильників";
  • ввести поточні значення та натиснути на кнопку "Надіслати дані".

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