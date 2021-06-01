Як передати показання за воду, якщо на сайті "Київводоканалу" збій

Кияни обурені роботою сайту "Київводоканалу". Дані з лічильників через сайт не передаються, відповідно тим, хто не передав до кінця місяця, вважають за середнім тарифом.

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У "Київводоканалі" стверджують, що у них не було збоїв у роботі сайту. Однак, люди не змогли передати показання в останній день місяця.

"Перші місяці налічують за середніми показниками, а далі по загальнобудинкових", – відповідають на скарги городян.

У службі зазначають, що передавати показання можна вже з 11 числа кожного місяця – тоді точно немає перевантаження сервісів.

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Бажано передавати показання після оплати попереднього платежу.

Раніше ми писали, коли і як передавати показання лічильника газу.

Нагадаємо, гранична ціна на газ 6,99 грн за кубометр встановлюється тільки з 1 лютого. Відповідно, платіжки зі зниженим тарифом люди отримають тільки в березні, а в лютому за січень доведеться заплатити більші суми.