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Як правильно замовити опломбування лічильників в Києві: інструкція

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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5 лютого, 17:28
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Тільки опломбовані лічильники вважаються введеними в експлуатацію
Опломбування лічильника залишається обов'язковою процедурою.
Опломбування лічильника залишається обов'язковою процедурою. / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни повинні орієнтуватися в комунальних послугах. Зокрема, слід знати, як замовити опломбування та розпломбування квартирних лічильників води.

Про це нагадують в КМДА.

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Опломбування лічильника – це обов'язкова процедура після встановлення нового приладу обліку, його заміни або повторного встановлення після повірки. Тільки опломбовані лічильники вважаються введеними в експлуатацію, та їх дані можуть прийматися для розрахунків.

Що для цього потрібно

У комунальному концерні "Центр комунального сервісу" можна замовити ці послуги. Для опломбування або розпломбування квартирних лічильників води потрібно залишити відповідну заявку за телефоном: 044-247-40-40 або в онлайн-режимі за посиланням: https://cks.com.ua/remote.

Для замовлення через сайт потрібно бути авторизованим в особистому кабінеті ЦКС, обрати напрям питання: лічильники гарячої води або лічильники холодної води, а також заповнити необхідні поля.

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Перед виконанням заявки спеціаліст КП "Київтеплоенерго" або ПрАТ "АК "Київводоканал" попередньо зателефонує для узгодження зручної дати та часу візиту.

Важливо: під час опломбування нових лічильників води після заміни потрібно пред’явити спеціалісту попередні лічильники, які демонтовано, акти їхнього розпломбування та демонтажу.

Для чого робити повірку лічильників

Згідно з нормативними актами, українці повинні її проходити раз на 4 роки. Один лічильник дозволяється повіряти не більше трьох разів. Тобто через 12 років (як правило, саме на цей термін виробники водомірів дають гарантію) прилад треба замінити.

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Якщо вчасно не замінити лічильники оплата за водопостачання буде нараховуватися за середніми нормативами споживання. Такий варіант, як правило, невигідний.

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