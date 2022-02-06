Як у Києві швидко сплатити комуналку: чотири способи

Завдяки кільком додаткам за комунальні послуги можна сплатити за кілька хвилин

Комунальні послуги можна сплатити кількома способами / Колаж "Сьогодні"

Киянам потрібно щомісячно оплачувати комунальні послуги. Однак це можна зробити швидко, комфортно і уникнувши черг.

Сайт "Сьогодні" зібрав кілька способів, як сплатити за комуналку в Києві.

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Через ЦКС

Є два способи сплатити онлайн за спожиті комунальні послуги не виходячи з дому. Зокрема, з особистого кабінету на сайті "Центру комунального сервісу" та за допомогою QR-коду, надрукованого на кожному рахунку-повідомленні.

Для оплати через особистий кабінет достатньо:

створити акаунт (додавши прізвище, ім'я та електронну адресу);

додати об'єкт (квартиру або кілька квартир, наприклад, коли допомагаєте з оплатою старшим сусідам, бабусям, дідусям);

сплатити зручним способом з наданого переліку.

Щоб сплатити за спожите через QR-код, потрібно:

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завантажити програму для зчитування QR-коду на смартфоні, відсканувати код з рахунку та перейти за посиланням;

ввести номер телефону та адресу;

натиснути "Сплатити".

Через Portmone

Є два способи оплати. Ви можете вибрати свого постачальника послуг у переліку компаній, що уклали контракт з Portmone, а також сплатити за реквізитами, зазначеними в рахунку.

Перший спосіб

Знайти у каталозі категорію "Комунальні послуги" та клікнути по ній.

Вибрати у списку потрібного постачальника.

Ввести в картку відповідної компанії особовий рахунок.

Вказати суму.

Вказати реквізити своєї банківської картки (номер, термін дії та код перевірки CVV).

На номер телефону прийде SMS від банку з одноразовим паролем для підтвердження транзакції. Ввести його у спеціальне поле та підтвердити платіж.

Другий спосіб

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В особистому кабінеті можна вказати актуальні цифри самостійно. Уточнити суму можна у паперовій платіжці або безпосередньо на вебсайті постачальника послуг.

EasyPay

Для того, щоб сплатити комунальні послуги через EasyPay, потрібно:

Авторизуватись на сайті або зареєструватися.

Вибрати розділ "Комунальні платежі".

Вибрати місто Київ, а далі – потрібну компанію.

Ввести номер особистого рахунку та суму, а потім натиснути "Підтвердити".

Після цього обрати, як саме ви хочете оплатити послуги через інтернет – за допомогою банківської картки, електронного гаманця чи мобільних грошей.

Натиснути кнопку "Підтвердити". Після процедури квитанція одразу надійде електронною поштою.

Privat24

За допомогою мобільного додатка від ПриватБанку також можна заплатити за комуналку. Для цього необхідно:

Увійти в програму Privat24.

Перейти до вкладки "Сервіси" (нижній лівий кут).

Вибрати опцію "Мої платежі".

Створити новий платіж або скористатися підготовленими шаблонами.

Ввести всі необхідні для оплати реквізити (знайти організацію можна за назвою або ввівши рахунок одержувача).

Вибрати картку/рахунок для оплати та натиснути "Сплатити".

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