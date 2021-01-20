Київ домовився з Кабміном, що опалення і гаряча вода дорожчати поки не будуть

Асоціація міст України провела зустріч з керівництвом Кабміну та представниками "Нафтогазу"

Асоціація міст України та Кабінет міністрів домовилися, що тарифи на опалення та гарячу воду в країні до кінця опалювального сезону не підвищуватимуть.

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Про це київський міський голова Віталій Кличко повідомляє у своєму Telegram-каналі.

За його словами, такої домовленості було досягнуто на урядовій нараді, ініційованої Асоціацією міст України, за участі прем’єра Дениса Шмигаля, керівництва Києва, Маріуполя, Кропивницького, Вінниці, Кривого Рогу та Харкова. В нараді також взяли участь представники НАК "Нафтогаз України", Офісу президента України та нардепи.

Представники місцевої та центральної влади досягли розуміння, що слід зробити необхідні кроки для недопущення кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів, пише Кличко.

Він розповів, що у понеділок, 25 січня, має бути підписаний меморандум між урядом, АМУ та представниками парламенту про алгоритм виведення сфери теплопостачання з кризової ситуації, спричиненої коливанням ціни на газ в Україні. Зокрема, – першочергових кроків із врегулювання різниці в тарифах на тепло та компенсації збитків підприємствам теплопостачання.

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Нагадаємо, сьогодні Кабмін провів нараду з представниками органів місцевого самоврядування, де розглянули пропозиції від "Нафтогазу" і напрацювали механізми вирівнювання тарифів для всіх соціальних категорій.

Також нагадаємо, Зеленський доручив заступнику керівника ОП Кирилу Тимошенку провести повний аудит тарифів у Києві та усіх областях, зіставити ціноутворення і отримати роз’яснення від керівників на місцях щодо завищених тарифів і тарифної політики.

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