Киян обурили платіжки за опалення: "Київтеплоенерго" дало пояснення

Комунальники розповіли, звідки взялися розрахунки

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни отримали платіжки ЖКГ за теплопостачання — вони доступні в особистих кабінетах та платіжних банківських системах. Людей обурили платежі за опалення, якого вже не було. У "Київтеплоенерго" пояснили, звідки взялися цифри та як їх розрахували.

Нарахування за опалення за квітень можуть бути в кількох випадках.

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По-перше, якщо людина передала показання квартирного теплолічильника у перші дні квітня.

По-друге, якщо сусіди передали показання у перші дні квітня. Відповідно, після отримання цієї інформації були перерозподілені обсяги спожитого тепла між квартирами будинку і нарахування були відкориговані.

В деяких будинках контролери отримали доступ до лічильників лише у квітні. Тому в платіжках відкориговані нарахування за попередні місяці — лютий і березень, коли показання зі зрозумілих причин не знімалися з будинкових лічильників тепла.

З грудня 2021 року згідно зі змінами до Методики нарахувань №315 у платіжці з'явилась нова графа — функціонування системи гарячого водопостачання будинку. Це оплата за теплоенергію, яку будинок споживає для роботи внутрішньої системи гарячого водопостачання.

Графа з останнього пункту у платіжці знаходиться у блоці "Теплова енергія (ЦО)", бо для приготування гарячої води використовується той же теплоносій, що й для опалення. Платіж нараховується, якщо у будинку наявна система гарячого водопостачання.

"Наприклад, у будинку на Шолом-Алейхема, 6 квартира площею 45,3 м² у платіжці за квітень отримала нарахування 989,17 грн. за опалення. З них за Методикою №315 проведено розрахунок обсягів теплової енергії на функціонування системи гарячого водопостачання (позначено помаранчевим маркером) обсяг становить 0,0367 Гкал за незмінним тарифом 1654,41 грн. Таким чином, сума нарахована 60,72 грн. А 928,25 грн донараховані внаслідок зняття фактичних показань лічильників тепла будинку та відповідного перерахунку", — пояснюють у "Київтеплоенерго".

У разі виникнення питань людей просять звертатися до Центру комунального сервісу для особистої консультації.

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