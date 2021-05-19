Кияни обурилися: на Троєщині фонтан засипали землею (відео)

Очевидці виклали в Мережу відео, на якому видно, як комунальники носять землю в фонтан

Нещодавно в Мережі з'явилося відео, як на Троєщині в Києві комунальники засипали фонтан землею. Це викликало бурю емоцій і обурення у киян. Сайт "Сьогодні" вирішив розібратися в ситуації і звернувся за коментарем в "Київзеленбуд".

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За їх словами, в сквері Висоцького-Бикова на місці недіючого фонтану був створений квітковий фонтан.

"Даний фонтан не перебуває на балансі КП УЗН Деснянського району. При обстеженні було виявлено порушення герметичності чаш споруди і відсутнє технічне обладнання. Для відновлення подальшого функціонування вказаний об'єкт вимагає проведення капітального ремонту", – відповіли "Сьогодні" в "Київзеленбуд".

З огляду на всі обставини, підприємством було прийнято рішення тимчасово задіяти фонтан як елемент квіткової композиції.

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Це дозволить зберегти об'єкт від вандалів, від скупчення там сміття і його руйнування.

"Щоб прийняти фонтан на баланс КП СЗН Деснянського району, будуть проведені відповідні юридичні процедури. Після взяття на баланс фонтан буде ремонтуватися", – додають комунальники.

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Раніше ми писали, що в Києві включили фонтани – "Сьогодні" перевірили, як вони працюють.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на Контрактовій площі в фонтан налили миючого засобу і його довелося вимкнути через утворення великої кількості піни.