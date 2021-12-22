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Київські художники протестують через тепло "не по кишені". Ми дізналися деталі (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
22 грудня, 15:40
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Художники у патовій ситуації. Вони готові платити за новими тарифами, але не збільшеними у 5 разів
У Києві художники зібралися під Кабміном. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві художники зібралися під Кабміном. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 22 грудня, у Києві з пікетом під Кабмін вийшли художники. Вони вимагають розібратися з цінами на опалення майстерень у Києво-Печерській лаврі, за яку вони мають платити у 5 разів більше.

Сайт "Сьогодні" розбирався, що відбувається з майстернями художників і чому вони вийшли на мітинг.

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Дороге тепло та оренда

Художники кажуть, що така плата за тепло для них просто непосильна. Загалом у Києві 600 майстерень художників, яким необхідно платити за тепло тариф, збільшений у 5 разів.

Вони зазначають, що серед художників дуже багато людей пенсійного віку, яким просто нема чим платити за таку послугу.

Для художників, які мають майстерні на території Києво-Печерської лаври взагалі подвійне підвищення. Окрім плати за тепло, що піднято у 5 разів, на стільки ж піднято й орендну плату за майстерні.

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"Судіть самі: художник-пенсіонер має пенсію 5-6 тисяч гривень, а за майстерню йому потрібно віддати на місяць 25 тисяч гривень. Головне питання: як це зробити? У майстерні митця пройшло все його життя, там зберігаються всі його роботи. Все, що було в його житті там! Як бути, виселятися? Але куди?", – обурюється один із художників.

У Києві художники вийшли на протест. Фото: Анна Бондар
У Києві художники вийшли на протест. Фото: Анна Бондар
У Києві художники вийшли на протест. Фото: Анна Бондар
У Києві художники вийшли на протест. Фото: Анна Бондар
У Києві художники вийшли на протест. Фото: Анна Бондар
У Києві художники вийшли на протест. Фото: Анна Бондар
У Києві художники вийшли на протест. Фото: Анна Бондар
У Києві художники вийшли на протест. Фото: Анна Бондар
У Києві художники вийшли на протест. Фото: Анна Бондар
У Києві художники вийшли на протест. Фото: Анна Бондар
У Києві художники вийшли на протест. Фото: Анна Бондар
У Києві художники вийшли на протест. Фото: Анна Бондар
У Києві художники вийшли на протест. Фото: Анна Бондар
У Києві художники вийшли на протест. Фото: Анна Бондар
У Києві художники вийшли на протест. Фото: Анна Бондар
У Києві художники вийшли на протест. Фото: Анна Бондар
У Києві художники вийшли на протест. Фото: Анна Бондар
У Києві художники вийшли на протест. Фото: Анна Бондар
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Якщо розмір майстерні 20 квадратних метрів, то за місяць потрібно платити за тепло 7-8 тисяч гривень. А якщо майстерня більша, а вони бувають різні за площею, то сума ще більша.

Займатися бізнесом заборонено

Художники у патовій ситуації. Вони готові платити за новими тарифами, але не збільшеними у 5 разів.

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Творчі люди кажуть, що їх фактично зарахували до промислових підприємств, котрим підняли тарифи.

Художники, які орендують майстерні на території Києво-Печерської лаври, за договором не мають права займатися комерційною діяльністю.

"Ми не маємо права займатися бізнесом, лише малювати та показувати глядачам, а заробляти гроші на цьому нам заборонено. Оце найбільший парадокс", – пояснює сайту "Сьогодні" художник Олексій Возіянов.

За його словами, до художників вийшов міністр культури України. Він пообіцяв проінформувати про ситуацію, що склалася, прем'єр-міністра України на найближчому засіданні уряду.

Мітинг художників у Києві. Фото: "Сьогодні"
Мітинг художників у Києві. Фото: "Сьогодні"

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