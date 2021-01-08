Ми перевірили інформацію про закриття окремих станцій у локдаун. Київське метро працюватиме без змін

Заступниця начальника метрополітену розповіла редакції "Сьогодні", які можуть увести обмеження

Київське метро на період загальнонаціонального карантину з 8 по 24 січня включно працюватиме у звичайному режимі, проте можливе введення певних обмежень.

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Про це написала прес-служба КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці у Facebook.

Редакція "Сьогодні" уточнила в заступниці начальника метрополітену Наталки Макогон, які можуть бути обмеження.

"Столичне метро працюватиме у звичайному режимі. Співробітники можуть обмежувати вхід на деякі станції лише під час скупчення людей. Тоді залишатимуть відчиненими двоє дверей замість трьох, аби пасажири могли вільно переміщатися вестибюлем і пероном, дотримуючись карантинних правил", – повідомила вона.

Нагадаємо, під час локдауну в Києві може змінитися робота громадського транспорту.

Крім того, міська влада закликає киян користуватися громадським транспортом тільки в разі потреби.

Відео: Сьогодні

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