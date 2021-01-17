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Кличко показав, як розтоплюють сніг у Києві (фото, відео)

17 січня, 14:19

Ольга Литвин Ольга Литвин

Столичні дороги почали очищати за допомогою канадської техніки

Із наслідками зимової негоди Києву допомагають ефективно боротися сучасні технології.

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Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

Глава столиці опублікував на своїй сторінці відео про те, як працює снігоплавильний комплекс в одному з районів міста.

Раніше сніг вивозили за межі Києва.

"Два роки тому столиця першою в Україні придбала дві мобільні снігоплавильні установки "TRECAN 60-PD" виробництва Канади", – повідомив мер.

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Один комплекс плавить до 60 тонн снігу на годину.

"Завдяки такій спецтехніці місто і гроші економить на пальному, і швидше вирішує проблему "ліквідації" снігу", – зазначив Віталій Кличко.

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Раніше соціологічна група "Рейтинг" озвучила трійку політиків із найвищою довірою – Зеленський, Кличко і Гройсман.

Для киян вартість опалення та гарячої води нинішнього сезону не зміниться. У цьому запевнив мер:

Відео: Сьогодні

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Київ техніка сніг дороги очищення прибирання снігу
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