Кличко показав, як розтоплюють сніг у Києві (фото, відео)

Із наслідками зимової негоди Києву допомагають ефективно боротися сучасні технології.
Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко.
Глава столиці опублікував на своїй сторінці відео про те, як працює снігоплавильний комплекс в одному з районів міста.
Раніше сніг вивозили за межі Києва.
"Два роки тому столиця першою в Україні придбала дві мобільні снігоплавильні установки "TRECAN 60-PD" виробництва Канади", – повідомив мер.
Один комплекс плавить до 60 тонн снігу на годину.
"Завдяки такій спецтехніці місто і гроші економить на пальному, і швидше вирішує проблему "ліквідації" снігу", – зазначив Віталій Кличко.
Раніше соціологічна група "Рейтинг" озвучила трійку політиків із найвищою довірою – Зеленський, Кличко і Гройсман.
Для киян вартість опалення та гарячої води нинішнього сезону не зміниться. У цьому запевнив мер:
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