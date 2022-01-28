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Куди звертатися киянам, якщо зникла холодна вода? Інструкція

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28 січня, 12:43
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Причина відключення може бути не пов'язана із роботою "Київводоканалу"
Причин зникнення водопостачання може бути декілька.
Причин зникнення водопостачання може бути декілька. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві нерідко стаються аварії, в результаті яких тимчасово може бути відсутнє холодне водопостачання. Це стається раптово і до такого не можна підготуватися.

Новини "Сьогодні" розповідають, куди слід звертатися киянам у разі зникнення води і які можуть бути причини.

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Відключення може бути запланованим

"Київводоканал" завжди заздалегідь попереджає про планові та аварійні роботи відразу після їх початку через сайт, Facebook та оголошення на будинках. Можна перевити онлайн, чи є ваша адреса у переліку тимчасових відключень холодного водопостачання чи планових відключеннях.

Якщо у вас немає води і при цьому відсутнє оголошення про відключення води або ж ви не знайшли свій будинок у переліку адрес на сайті водоканалу або в новинах, то не виключено, що роботи проводяться всередині будинку, безпосередньо на вашому стояку робітниками керуючої компанії або ОСББ.

Що робити, якщо воду відключили через роботи в будинку

У такому разі потрібно:

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  • Звернутися до своєї керуючої компанії (ЖЕК, ОСББ) та подати заявку щодо відсутності холодного водопостачання, вказавши П.І.Б, номер будинку, квартири, поверх та під’їзд. Вам мають повідомити, хто прийняв заявку та згодом передзвонити, повідомивши, що сталося, хто ліквідовує аварію та коли вода з’явиться.
  • Якщо у керуючої компанії відсутня інформація, то зверніться до аварійної служби "Київводоканалу" за телефонами (044) 200-73-01 або 15-81.

"Київводоканал" відповідає тільки за дворові, вуличні та магістральні мережі, тому жодного стосунку до робіт, що проводяться всередині будинку, не має.

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