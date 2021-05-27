Як виглядає "Либідська" після потопу – онлайн-трансляція

Пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм – йому вже 34 роки

У Києві 27 травня на вулиці Антоновича біля торгового центру Ocean Plaza стався потоп. Журналісти "Сьогодні" побували на місці і дізналися подробиці аварії.

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Поки невідомо, в якому конкретно місці прорвало трубу.

"Щоб це з'ясувати, потрібно розкопати. Поки бачимо лише місце, де вода вийшла на поверхню", – говорять в "Київтеплоенерго".

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На місці зараз працює аварійна бригада.

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Комунальники заявили, що пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм, який був введений в експлуатацію 1987 року.

Відео: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

За словами комунальників, прорив стався через тестування теплотрасси – труба не витримала випробувань.

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"У рамках підготовки до опалювального сезону в Києві проводяться гідравлічні випробування теплових мереж і на даній ділянці якраз такі випробування проводили. У результаті сталося пошкодження цієї теплової мережі", – говорить начальник відділу експлуатації теплових мереж КП "Київтеплоенерго" Олександр Пилипишин.

Близько трьох діб знадобиться на ремонт аварії – залежно від того, що виявлять під землею.

Що було раніше?

У Києві біля ТЦ Ocean Plaza стався прорив водопроводу – на вулиці Антоновича, 176. Рух перекрила патрульна поліція.

Очевидці зняли на відео ціле озеро, машини буквально пливли дорогою, а не їхали.

Нагадаємо, що така ситуація біля станції "Либідської" не вперше. Раніше ми писали, що 2020 року найбільший торговий центр столиці Ocean Plaza, який знаходиться в Голосіївському районі Києва, затопило гарячою водою.

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Рятувальникам того днядовелося евакуювати людей – багато хто отримав сильні опіки.