Як виглядає "Либідська" після потопу – онлайн-трансляція

У Києві 27 травня на вулиці Антоновича біля торгового центру Ocean Plaza стався потоп. Журналісти "Сьогодні" побували на місці і дізналися подробиці аварії.
Поки невідомо, в якому конкретно місці прорвало трубу.
"Щоб це з'ясувати, потрібно розкопати. Поки бачимо лише місце, де вода вийшла на поверхню", – говорять в "Київтеплоенерго".
На місці зараз працює аварійна бригада.
Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"
Комунальники заявили, що пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм, який був введений в експлуатацію 1987 року.
За словами комунальників, прорив стався через тестування теплотрасси – труба не витримала випробувань.
"У рамках підготовки до опалювального сезону в Києві проводяться гідравлічні випробування теплових мереж і на даній ділянці якраз такі випробування проводили. У результаті сталося пошкодження цієї теплової мережі", – говорить начальник відділу експлуатації теплових мереж КП "Київтеплоенерго" Олександр Пилипишин.
Близько трьох діб знадобиться на ремонт аварії – залежно від того, що виявлять під землею.
Що було раніше?
У Києві біля ТЦ Ocean Plaza стався прорив водопроводу – на вулиці Антоновича, 176. Рух перекрила патрульна поліція.
Очевидці зняли на відео ціле озеро, машини буквально пливли дорогою, а не їхали.
Нагадаємо, що така ситуація біля станції "Либідської" не вперше. Раніше ми писали, що 2020 року найбільший торговий центр столиці Ocean Plaza, який знаходиться в Голосіївському районі Києва, затопило гарячою водою.
Рятувальникам того днядовелося евакуювати людей – багато хто отримав сильні опіки.