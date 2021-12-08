Неможливо заплатити за тепло. Що відбувається із сервісом "Київтеплоенерго"

На сайті, як виявилося, щомісяця проводяться профілактичні роботи на сервісі – вивантажуються та завантажуються дані

На сайті "Київтеплоенерго" стався збій / Фото: Колаж: Сьогодні

Деякі кияни сьогодні не змогли зайти до свого особистого кабінету Київтеплоенерго. Люди скаржаться, що не можна переглянути рахунки за гарячу воду/опалення, подати показання лічильників, сплатити за послуги. На сторінці з'являється повідомлення, що сервіс не працює. Сайт "Сьогодні" з'ясував, із чим пов'язані ці проблеми.

Як повідомили нам у КП "Київтеплоенерго", у них проводяться регламентні роботи.

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"Людина зайшла на сайт саме тоді, коли там проводились регламентні роботи. У нас щомісяця проводяться профілактичні роботи на сервісі – вивантажуються та завантажуються дані. Страшного нічого не сталося. Якщо є гостра потреба, то користувачі можуть скористатися кабінетом Центру комунального сервісу", – повідомили сайту "Сьогодні" у пресслужбі КП "Київтеплоенерго".

Кияни сьогодні не змогли зайти до свого особистого кабінету на "Київтеплоенерго"

Регламентні роботи лише розпочалися. Вони можуть тривати годину-дві або більше.

"Зазвичай такі роботи довго не затягуються. Люди внесли свої показання до кінця місяця, і нам їх потрібно обробити. А зараз їх вивантажують. Це може зайняти годину, дві, може до кінця дня. Але це точно не буде кілька днів", – додають у "Київтеплоенерго".

Прогнозований час робіт до 19:30. Максимально можливе до 21:00.

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