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Неможливо заплатити за тепло. Що відбувається із сервісом "Київтеплоенерго"

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
8 грудня, 19:12
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На сайті, як виявилося, щомісяця проводяться профілактичні роботи на сервісі – вивантажуються та завантажуються дані
На сайті "Київтеплоенерго" стався збій
На сайті "Київтеплоенерго" стався збій / Фото: Колаж: Сьогодні

Деякі кияни сьогодні не змогли зайти до свого особистого кабінету Київтеплоенерго. Люди скаржаться, що не можна переглянути рахунки за гарячу воду/опалення, подати показання лічильників, сплатити за послуги. На сторінці з'являється повідомлення, що сервіс не працює. Сайт "Сьогодні" з'ясував, із чим пов'язані ці проблеми.

Як повідомили нам у КП "Київтеплоенерго", у них проводяться регламентні роботи.

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"Людина зайшла на сайт саме тоді, коли там проводились регламентні роботи. У нас щомісяця проводяться профілактичні роботи на сервісі – вивантажуються та завантажуються дані. Страшного нічого не сталося. Якщо є гостра потреба, то користувачі можуть скористатися кабінетом Центру комунального сервісу", – повідомили сайту "Сьогодні" у пресслужбі КП "Київтеплоенерго".

Кияни сьогодні не змогли зайти до свого особистого кабінету на "Київтеплоенерго"
Кияни сьогодні не змогли зайти до свого особистого кабінету на "Київтеплоенерго"

Регламентні роботи лише розпочалися. Вони можуть тривати годину-дві або більше.

"Зазвичай такі роботи довго не затягуються. Люди внесли свої показання до кінця місяця, і нам їх потрібно обробити. А зараз їх вивантажують. Це може зайняти годину, дві, може до кінця дня. Але це точно не буде кілька днів", – додають у "Київтеплоенерго".

Прогнозований час робіт до 19:30. Максимально можливе до 21:00.

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