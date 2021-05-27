Потоп біля Ocean Plaza: в Києві утворилося озеро на Антоновича (фото, відео)

Зараз рух на місці аварії перекрито – проїхати неможливо

У Києві біля ТЦ Ocean Plaza знову прорвало воду. Прорив водогону стався на вулиці Антоновича, 176. Рух зараз перекрито.

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Про це повідомляють в прес-службі Патрульної поліції в Telegram.

Очевидці діляться відео в соцмережах. На ролику видно, що навпроти торгового центру утворилося озеро прямо на проїжджій частині.

"Машини пливуть", – кажуть свідки події.

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В "Київтеплоенерго" підтверджують, що прорвало їх комунікації. На місці вже працює аварійна служба.

Як повідомляє прес-служба "Київпастранс", затримується рух тролейбусів №1, 12, 50 і автобусів №20, 27, 51, 52 по вул. Антоновича 176 з технічних причин.

"Рух тролейбусів №1 організовано до пл.Деміївська, №12 до вул.Саперно-Слобідської, №50 до Деміївської площі, №43 без заїзду на Либідську площу. Рух автобусів м-тів №27, 51, 52 організовано до Деміївської площі, №20 курсує без заїзду на Либідську площу , через вул. Ковпака", – пишуть у повідомленні.

Біля станції метро "Олімпійська" теж тече вода.

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Пізніше в "Київтеплоенерго" повідомили, що аварійна бригада локалізувала витік води на магістральній тепломережі і починає ремонтні роботи.

"Пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм був введений в експлуатацію в 1987 році", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше причиною масштабного потопу в торгово-розважальному центрі Ocean Plaza на вулиці Антоновича, 176, став прорив магістральної труби діаметром 1000 мм.