Ринок "Юність" зносять? Що кажуть в КМДА

Роботи з демонтажу з використанням техніки почалися ще 30 серпня

На столичному ринку зносять кіоски. Фото: колаж "Сьогодні"

Комунальні служби столиці проводять демонтаж незаконних тимчасових конструкцій, які встановлені на території ринку "Юність" і біля нього.

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У КМДА "Сьогодні" повідомили, що роботи з демонтажу з використанням техніки почалися з 30 серпня. Скільки кіосків тут потрапляє під знесення, в мерії не змогли відповісти до завершення всіх робіт.

Активність працівників стала помітна, коли на ринку сталася пожежа. Щось спалахнуло під час демонтажу конструкції. Вогонь загасили працівники, які проводили знесення кіосків.

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У ДСНС Києва нам повідомили, що їх для гасіння вогню на місце не викликали.

"Зараз в районі ринку "Юність" все спокійно. Роботи з демонтажу незаконних конструкцій тривають у штатному режимі", – повідомили нам в КМДА.

Київ хочуть зачистити від МАФів

Столична влада вирішила знову впритул зайнятися наведенням ладу з МАФами і, схоже, хочуть затіяти революцію в цій сфері бізнесу. А для цього необхідно міняти правила їх розміщення в місті. Два відповідні проекти рішення обговорюються депутатами Київради, і за них ще чекає голосування в міському парламенті.

Чиновники запевняють, що вже 6 років встановити законно новий кіоск в місті неможливо. Хоча, судячи з того, що ми спостерігаємо щодня на вулицях, в це важко повірити – кіоски з'являються в найнесподіваніших місцях, причому їх ліплять де попало.

Раніше ми повідомляли, що в Києві в переході на Осокорках, де недавно комунальні служби позбулися МАФів, знову орудують "стихійники".