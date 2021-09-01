Ринок "Юність" зносять? Що кажуть в КМДА

Комунальні служби столиці проводять демонтаж незаконних тимчасових конструкцій, які встановлені на території ринку "Юність" і біля нього.
У КМДА "Сьогодні" повідомили, що роботи з демонтажу з використанням техніки почалися з 30 серпня. Скільки кіосків тут потрапляє під знесення, в мерії не змогли відповісти до завершення всіх робіт.
Активність працівників стала помітна, коли на ринку сталася пожежа. Щось спалахнуло під час демонтажу конструкції. Вогонь загасили працівники, які проводили знесення кіосків.
У ДСНС Києва нам повідомили, що їх для гасіння вогню на місце не викликали.
"Зараз в районі ринку "Юність" все спокійно. Роботи з демонтажу незаконних конструкцій тривають у штатному режимі", – повідомили нам в КМДА.
Київ хочуть зачистити від МАФів
Столична влада вирішила знову впритул зайнятися наведенням ладу з МАФами і, схоже, хочуть затіяти революцію в цій сфері бізнесу. А для цього необхідно міняти правила їх розміщення в місті. Два відповідні проекти рішення обговорюються депутатами Київради, і за них ще чекає голосування в міському парламенті.
Чиновники запевняють, що вже 6 років встановити законно новий кіоск в місті неможливо. Хоча, судячи з того, що ми спостерігаємо щодня на вулицях, в це важко повірити – кіоски з'являються в найнесподіваніших місцях, причому їх ліплять де попало.
Раніше ми повідомляли, що в Києві в переході на Осокорках, де недавно комунальні служби позбулися МАФів, знову орудують "стихійники".