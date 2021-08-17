"Тонни нечистот потрапляють в Дніпро". У центрі Києва сталася аварія на колекторі (фото)

У Києві в районі бульвару Лесі Українки сталася аварія каналізації. Як повідомляють городяни, ситуація спостерігається більше двох тижнів, комунальні структури не втручаються. Сайт "Сьогодні" розібрався в ситуації.
"Кожну секунду тонни нечистот потрапляють через дощовий колектор підземної річки Клов до Либеді і відповідно – Дніпра. Потім цю воду п'ють в Черкасах, Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні ...", – пишуть в Мережі.
Що кажуть в "Київводоканалі"
У "Київводоканалі" "Сьогодні" повідомили, що на місце виїхали їхні співробітники, представники дорожніх служб і автор фото. Як з'ясували фахівці – ніякої аварії немає.
"На бульварі Лесі Українки, 8 сталося засмічення вуличної каналізаційної мережі діаметром 200 міліметрів. У 3-х метрах від засмічення знаходиться колодязь зливової каналізації, в який потрапляють каналізаційні стоки. Бригада "Київводоканалу" виконує роботи по ліквідації засмічення", – повідомили сайту "Сьогодні" в "Київводокналі".
Раніше ми писали, що:
- в Києві чиновник вкрав 900 тис грн при будівництві каналізаційних очисних споруд;
в Маріуполі дитина провалився в каналізацію і пролетів більше трьох метрів.