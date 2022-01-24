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У центрі Києва потоп – на Прорізній прорвало трубу (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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24 січня, 16:14
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Жителів прилеглих будинків відключили від водопостачання
Столичні комунальники усувають аварію
Столичні комунальники усувають аварію / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 24 січня на вулиці Прорізній прорвало трубу. У "Київводоканалі" "Сьогодні" повідомили, що їхні співробітники вже працюють на місці прориву водопроводу.

"На місці працює аварійна бригада. Ковзанки на цьому місці точно не буде. Ведуться ремонтні роботи", – розповіли сайту "Сьогодні" у "Київводоканалі".

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О 14:45 витік із колодязя на водопровідній мережі Д-300 мм. локалізували.

Без водопостачання залишилися житлові будинки:

  • вул. Прорізна, 4,6;
  • вул. Пушкінська, 3, 5/3.

Що робити, якщо прорвало воду

У разі аварії або засмічення каналізації необхідно звернутись до "Київводоканалу". Як це можна зробити:

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  • оформити звернення на сайті (кнопка "Поставити питання");
  • зателефонувати на аварійну гарячу лінію за номером 15-81 або (044) 200-73-01.

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