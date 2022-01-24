У центрі Києва потоп – на Прорізній прорвало трубу (відео)

У Києві 24 січня на вулиці Прорізній прорвало трубу. У "Київводоканалі" "Сьогодні" повідомили, що їхні співробітники вже працюють на місці прориву водопроводу.
"На місці працює аварійна бригада. Ковзанки на цьому місці точно не буде. Ведуться ремонтні роботи", – розповіли сайту "Сьогодні" у "Київводоканалі".
О 14:45 витік із колодязя на водопровідній мережі Д-300 мм. локалізували.
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Без водопостачання залишилися житлові будинки:
- вул. Прорізна, 4,6;
- вул. Пушкінська, 3, 5/3.
Що робити, якщо прорвало воду
У разі аварії або засмічення каналізації необхідно звернутись до "Київводоканалу". Як це можна зробити:
- оформити звернення на сайті (кнопка "Поставити питання");
- зателефонувати на аварійну гарячу лінію за номером 15-81 або (044) 200-73-01.
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