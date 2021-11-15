У центрі Києва обмежили рух: де та на скільки

Ремонтні роботи стартували на ділянці між вулицями Жилянською та Саксаганського

Рух у центрі столиці перекриють на три тижні / Фото: Колаж: Сьогодні

У центрі Києва частково обмежено рух транспорту. На вулиці Лева Толстого до 6 грудня перекриють вулицю.

Про це повідомляє КК "Київавтодор".

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На вулиці Лева Толстого розпочався новий етап капітального ремонту.

"Нині роботи стартували на ділянці між вулицями Жилянською і Саксаганського. Звертаємо увагу, що дізнаватися першими про обмеження руху і ремонти столичних шляхів можна у Telegram-каналі "Київ Трафік", – йдеться у повідомленні.

Кияни вимагають заборонити ремонт доріг

У Києві пропонують заборонити проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах міста у робочі та вихідні дні у період з 7:00 до 20:00.

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Відповідна петиція була зареєстровано на сайті Київради.

"Для уникнення регулярних дорожніх або автомобільних пробок у денний час. Економія часу, здоров'я та коштів на паливо – мета цієї петиції. У сучасному світі ремонт доріг виконується таким чином, що це ніяк не заважає пересуванню громадян по місту на механічних транспортних засобах. Перед ремонтом основної дороги робиться зручний об'їзд або роботи проводять у нічний час доби", – пише автор.

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