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Не сплатили захмарні рахунки. У Києві ЖК "Навігатор" можуть залишити без світла – усі деталі

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Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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9 лютого, 11:07
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Ми дізналися про деталі скандалу з ЖК "Навігатор" у Києві – людей хочуть залишити без світла через несплату тарифів, вони готуються протестувати
ЖК "Навігатор" можуть залишити без електроенергії
ЖК "Навігатор" можуть залишити без електроенергії / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сотні мешканців Оболонського району ризикують залишитись без світла. ТОВ "Київський склотарний завод", що подає електроенергію в ЖК "Навігатор", погрожує призупинити постачання через несплату послуг. Наразі ці будинки не підключені до міських електромереж.

"Сьогодні" дізналися всі подробиці інциденту.

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Коротко про ситуацію з РК

Замовником будівництва ЖК на Балтійському провулку є ТОВ "Київський склотарний завод", а забудовником – ПАТ "Домобудівний комбінат №4" (ДСК-4).

Забудовник ще на початку робіт не підключив будинки до міських електромереж. Саме тому багатоповерхівки в ЖК вважаються не житловими будинками, а будмайданчиками. Для них тариф значно вищий.

ДСК-4 встановив мешканцям тариф утричі вищий, ніж для населення – 5,07 грн/1 КВт. Після цього мешканці ЖК відмовилися платити величезні рахунки. Незабаром директор склотарного заводу заявив, що подачу електроенергії припинять з 7 лютого.

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"Через непроведення з боку ПАТ "ДСК-4" розрахунків за електричну енергію, спожиту мешканцями багатоквартирних будинків на території ЖК "Навігатор", подачу електроенергії буде припинено о 12:00 7 лютого", – йдеться у документі.

Лист директора склотарного заводу. Джерело: Bigkyiv

Жителі ЖК зажадали передати їхні будинки на баланс ДТЕК Київські електромережі та встановити ціну за електроенергію на рівні 1,68 грн/1 КВт. Якщо вимоги людей не виконають, вони обіцяють влаштувати акції протесту та відстоювати свої права у суді.

Світло справді відключили?

Як пише Bigkyiv, повного відключення електроенергії в "Навігаторі" поки що не сталося.

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Проте місцеві жителі кажуть, що близько години у ЖК не працювали ліфти через відсутність електрики. А відключення ліфтів у 25-поверховому будинку – та ще проблема.

Як розповіла керівник відділу комунікацій ДТЕК Київські електромережі Алла Гурова, поки компанія не може вплинути на відключення світла, оскільки будинки не на їхньому балансі.

Чи підключать ЖК до міських елетромереж?

Журналістам "Сьогодні" у ДТЕК Київські електромережі заявили, що вже працюють над підключенням ЖК до міських електромереж. Проте компанія-забудовник має водночас оформити всі документи, передбачені законом. Тобто, швидкість підключення залежить від активності забудовника.

"ДСК-4 не має договорів про розподіл електроенергії до ЖК Навігатор з ДТЕК Київські електромережі. Тому компанія не може впливати на рішення Київського склотарного заводу. Розуміючи складну ситуацію, ДТЕК Київські електромережі робить все в рамках законних повноважень, щоб якнайшвидше укласти договір", – заявили у компанії.

Як триває підключення

Станом на 9 лютого ДТЕК "Київські електромережі" вже приєднали перший будинок у ЖК. Це дозволить мешканцям безпосередньо укладати договори з оператором системи розподілу та постачальником. Також люди отримають значно менше рахунку за світло та зможуть користуватися багатозонним тарифом.

За підключення другого та третього пускових комплексів ДСК-4 вже сплатив рахунок. Відповідно до норм, ДТЕК Київські електромережі мають підключити цю частину будинків за 9 місяців, але планує це зробити вже до 1 червня 2022 року.

"4-й пусковий комплекс перебуває на стадії розгляду проєктно-кошторисної документації. Оплата від ДСК-4 за приєднання ще не надходила", – сказали "Сьогодні" у ДТЕК Київські електромережі.

Коли підключать четвертий будинок – поки невідомо. Терміни будуть зрозумілі, коли замовник сплатить за роботу.

До того ж, якщо все ж таки завод зважиться на відключення, то ДТЕК Київські електромережі готові підключити також недобудови у ЖК. До закінчення будівництва їх оформлять як будмайданчик з тимчасовою схемою електропостачання, а після – на постійній основі.

"Для цього потрібно встановити тимчасову трансформаторну підстанцію та скоригувати технічні умови приєднання будинків", – сказала Алла Гурова.

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