У Києві відключили холодну воду – список вулиць

Мешканці столиці залишаться без водопостачання як мінімум до кінця дня

У Києві зникла вода на низці вулиць. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 9 лютого частина будинків залишилася без холодної води. Від водопостачання відключили кілька вулиць.

Про це повідомили у Київводоканалі.

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Де немає води

З 8:30 до 20:00 9 лютого у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Донська, 19, 21, 21А, 21Б,

пр-т. Валерія Лобановського, 78,

вул. Петра Радченка, 16 – 34, 27 – 59,

вул. Червона, 2 – 26,

вул. Рибна, 1.

Сталося кілька аварій

Як повідомляє "Інформатор" у зв'язку з аварійними ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання за рядом адрес:

вул. Кирилівська, 127А, 129А

вул. Бетховена, 10, 12, 14, 16, 18, 20

бул. Вацлава Гавела, 18

Що робити, якщо з крану тече жовта вода

У такому разі киянам радять дотримуватися кількох рекомендацій:

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Спробуйте злити воду протягом 5-10 хвилин.

Якщо нічого не змінилося, то зателефонуйте до call-центру Київводоканалу за номером (044) 202-02-02 або в аварійну службу за номерами 15-81 або (044) 200-73-01; залиште заявку щодо сумнівної якості води, вказавши П.І.Б., адресу, контактний телефон та суть скарги (зміна кольору та/або запаху).

Після цього ваша заявка передається до відповідного водопровідного району – всього їх у місті 10 і вони не завжди збігаються з адміністративними районами. Далі вона надходить до Департаменту експлуатації водопровідного господарства, який і призначає пробовідбірник.

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