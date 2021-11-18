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У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті будинку власним коштом, а комунальники цю роботу приписали собі

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
18 листопада, 01:38
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Комунальники навіть не перепросили за прикру ситуацію у чоловіка, який замінив полотно
У журналі виконаних робіт комунальники написали, що саме вони виконали ремонтні роботи в багатоповерхівці/Колаж: Сьогодні
У журналі виконаних робіт комунальники написали, що саме вони виконали ремонтні роботи в багатоповерхівці/Колаж: Сьогодні

У Києві чоловік замінив лінолеум у ліфті багатоповерхівки власним коштом, а ЖКГ закрило звернення громадян та заявило, що саме його працівники замінили полотно.

Про це повідомили на одному з каналів у Telegram.

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Деталі випадку

У соцмережі "Facebook" з акаунту керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Оболонського району до мешканця багатоповерхівки прийшло повідомлення.

"Доброго дня. Промкомплекс замінив лінолеум у ліфті", — написала компанія чоловіку.

Однак не все так просто. З'ясувалося, що чоловік за свої кошти купив лінолеум та замінив його. Проте в журналі з виконаних робіт компанією вказано, що саме їх працівник здійснив ремонт.

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Що відповіли в компанії?

Працівники компанії подякували чоловіку "за небайдужість та підтримання під'їзду в задовільному стані". Мешканця будинку здивувало таке відношення до нього. У свою чергу, у ЖКГ навіть не перепросили за те, що намагалося ввести в оману чоловіка, ніби саме воно замінило лінолеум.

Українці масово скаржаться на якість послуг ЖКГ

З початку 2021 року територіальні органи Держпродспоживслужби отримали понад 19,9 тисячі пропозицій, скарг та заяв від споживачів. Майже половина з них стосується якості послуг ЖКГ — 45%.

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"Дуже важливо, щоб люди, споживацькі права яких було порушено, знали про те, що ми можемо їх захистити. Сьогодні ми багато працюємо над тим, щоб диджиталізувати процес подання та обробки звернень, зробити його більш зручним", – заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Якості наданих послуг стосувались 45% усіх заяв, ще 37% звернень були про якість непродовольчих товарів, а 5% – продовольчих.

Решта звернень та скарг стосувалася покупок різноманітних товарів через інтернет. У Держпродспоживслужбі заявили, що споживачам повернули 7,6 млн грн за неякісні товари та послуги.

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Олександр Марущак

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