У Києві на Бессарабській площі комунальники встановили клумби замість бетонних блоків (відео)

У Києві на Бессарабську площу, де раніше встановлювалися бетонні блоки, привезли клумби.
Про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.
"Цього разу маленькі нещасні стовпчики, які нащадкам не перешкода, планують посилити бетонними вазонами із рослинами", – пишуть у Мережі.
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На Бессарабській площі обладнали пішохідну зону
З 9 листопада у Києві Бессарабський проїзд став пішохідною зоною. Це сталося в рамках впровадження комплексної схеми організації дорожнього руху Бессарабською площею, вул. Басейна і Крутому узвозі.
"Рух автотранспорту від бульвару Тараса Шевченка до вул. Басейної дозволяється лише через вул. Велику Васильківську та Павла Скоропадського", – повідомили у КМДА.