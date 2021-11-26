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У Києві на Бессарабській площі комунальники встановили клумби замість бетонних блоків (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
26 листопада, 17:47
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Наразі рух транспорту від бульвару Тараса Шевченка до вул. Басейною дозволяється лише через вул. Велику Васильківську та Павла Скоропадського

У Києві на Бессарабську площу, де раніше встановлювалися бетонні блоки, привезли клумби.

Про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.

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"Цього разу маленькі нещасні стовпчики, які нащадкам не перешкода, планують посилити бетонними вазонами із рослинами", – пишуть у Мережі.

На Бессарабській площі обладнали пішохідну зону

З 9 листопада у Києві Бессарабський проїзд став пішохідною зоною. Це сталося в рамках впровадження комплексної схеми організації дорожнього руху Бессарабською площею, вул. Басейна і Крутому узвозі.

"Рух автотранспорту від бульвару Тараса Шевченка до вул. Басейної дозволяється лише через вул. Велику Васильківську та Павла Скоропадського", – повідомили у КМДА.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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