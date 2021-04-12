У Києві почали відключати опалення

У Києві почали відключати житлові будинки від опалення – на 14:00 12 квітня теплопостачання припинено в більше 3000 будинків.
Про це повідомляє прес-служба КМДА в Telegram.
Соціальні об'єкти – лікарні, садки та школи – відключають за відповідними заявками керівників установ.
"Рішення про завершення опалювального сезону місцева влада приймає, враховуючи прогноз погоди. Середньодобова температура має становити вище +8 градусів протягом трьох діб", – йдеться в повідомленні.
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Відзначимо, що будь-яка хатня громада може відключитися від опалення – прийняти рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальної компанії.
Раніше ми писали, що деякі міста України вже починають відключати опалення. Хоча ці плани може порушити погода – після кількох днів тепла знову трохи похолодає.
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