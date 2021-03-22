У Києві оголосили війну гумі. Демонтують автопокришки біля будинків (фото)

В рамках весняного благоустрою в Дарницькому районі столиці почали демонтувати покришки, які служили довгі роки різними "арт-об'єктами" і огорожею для клумб і дерев. Комунальники Дарницького району рапортують, що вже демонтували 300 покришок. Їх відправляють на утилізацію і переробку.

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"Потрібно розуміти, що ці "прикраси", якими дбайливо прикрашена велика частина дворів – несуть небезпеку і можливих пошкоджень навколишньому середовищу і здоров'ю людей. При контакті з водою, землею або при нагріванні сонячними променями вони виділяють масу хімічно активних сполук, які, потрапляючи в людський організм, викликають важкі захворювання", – повідомляють в Дарницькій РДА.

Там зазначають, що покришки, які використовувалися для огорожі молодих саджанців дерев і чагарників – будуть замінені на декоративні, екологічно чисті огорожі.

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"Такі заходи будуть проводитися регулярно, до повного очищення території району від шкідливої і небезпечної гуми", – обіцяють в районній державній адміністрації.

А ось думка жителів з стосовно демонтажу покришок розділилися. Багато вітають починання і повідомляють адреси в Дарницькому районі, де біля будинку можна нарахувати до 20-30 покришок, які гниють у землі по 10-15 років.



"Я розумію, що це не дуже красиво, коли з шин повирізати всяких там лебедів або оленів ... Але ось у нас, наприклад, за 20 років місцевий ЖЕК не поставив навіть огорожі біля будинку, а місцеві ентузіасти вкопали там покришки. Тепер виходить, що їх приберуть, а будинок просто залишиться без огорожі?", – обурюється Олена, яка проживає по вулиці Ревуцького.

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У Департаменті міського благоустрою КМДА нам підтвердили, що поки демонтаж покришок проводиться тільки в Дарницькому районі. Там не виключають, що прибирати покришки незабаром будуть і по всьому місту.

"Такі плани є, але поки демонтаж проходить тільки в Дарницькому районі", – повідомили сайту "Сьогодні" в Департаменті благоустрою КМДА.

Раніше ми писали, що в Києві хочуть підготувати і затвердити нові правила благоустрою міста.

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