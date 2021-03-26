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У Києві прорвало трубу: центр міста залило окропом (фото)

26 березня, 17:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Завершити роботи планують протягом доби

У Києві на вулиці Верхній прорвало трубу – всю вулицю залило окропом.

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Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.

Так, було виявлено пошкодження тепломережі за адресою вулиця Верхня, 5.

"Аварійна бригада "Київтеплоенерго" оперативно локалізувала місце пошкодження і розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують протягом доби", – пишуть в повідомленні "Київтеплоенерго".

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Пошкодження не привело до припинення теплопостачання в навколишніх будинках.

Відзначимо, пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію в 1974 році.

Раніше теплотрасу прорвало на вулиці Нижньоключовій в Солом'янському районі столиці. НП подія сталася на території житлового комплексу "Кампус".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що через прорив труби постраждало 9 чоловік. Люди кричали від болю, обпалених виносили на руках.

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Київ окріп київводоканал труба

Джерело: Сьогодні

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