У Києві прорвало трубу: вулицю затопило водою (відео)

На вулиці обмежено рух через течію води

У Солом'янському районі Києва 25 травня прорвало воду.

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Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва в Telegram.

НП подія сталася на перетині вулиць Василя Липківського і Кудряшова. Посеред асфальту б'є фонтаном вода.

"Ймовірно, стався прорив в мережі водопостачання", – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, рух на вулиці обмежено.

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Раніше ми писали, що в Києві знову прорвало трубу на Левобережке – вода залила дорогу.

Нагадаємо, в Дарницькому районі Києва недавно сталася аварія на каналізаційному колекторі. Постраждали співробітники комунальної служби, один з них загинув.