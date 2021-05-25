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У Києві прорвало трубу: вулицю затопило водою (відео)

25 травня, 12:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На вулиці обмежено рух через течію води

У Солом'янському районі Києва 25 травня прорвало воду.

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Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва в Telegram.

НП подія сталася на перетині вулиць Василя Липківського і Кудряшова. Посеред асфальту б'є фонтаном вода.

"Ймовірно, стався прорив в мережі водопостачання", – йдеться в повідомленні.

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За попередньою інформацією, рух на вулиці обмежено.

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Раніше ми писали, що в Києві знову прорвало трубу на Левобережке – вода залила дорогу.

Нагадаємо, в Дарницькому районі Києва недавно сталася аварія на каналізаційному колекторі. Постраждали співробітники комунальної служби, один з них загинув.

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