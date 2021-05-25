У Києві прорвало трубу: вулицю затопило водою (відео)

У Солом'янському районі Києва 25 травня прорвало воду.
Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва в Telegram.
НП подія сталася на перетині вулиць Василя Липківського і Кудряшова. Посеред асфальту б'є фонтаном вода.
"Ймовірно, стався прорив в мережі водопостачання", – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, рух на вулиці обмежено.
Раніше ми писали, що в Києві знову прорвало трубу на Левобережке – вода залила дорогу.
Нагадаємо, в Дарницькому районі Києва недавно сталася аварія на каналізаційному колекторі. Постраждали співробітники комунальної служби, один з них загинув.