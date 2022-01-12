Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ "Заміновані" усі школи 🔔 Загроза війни з Росією ⚽ Барселона - Реал: онлайн ❄ Україну засніжило
СЬОГОДНІ Новини Києва Комунальні послуги Києва

У Києві руйнуються опори Південного мосту? Відповідь Київавтодору

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 січня, 17:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Капітальний ремонт переходу розпочався ще у серпні 2021 року
У столиці триває ремонт Південного мосту
У столиці триває ремонт Південного мосту / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі обговорюють фото опор естакади Південного мостового переходу на якому йде ремонт. У соцмережах опублікували нібито фейкові знімки.

Про це повідомили у пресслужбі "Київавтодору".

Реклама

"Ті фото, які опубліковані в Мережі – вони, на жаль, маніпулятивні", – кажуть у службі.

Так, насправді, на фото – один із етапів ремонту опор.

"З основних несучих конструкцій будівельники знімають захисний шар бетону. Це потрібно, щоб надалі посилити опори додатковим армованим каркасом. Після армування, за сприятливих погодних умов, виконають бетонування. Щоб вода не ушкоджувала конструкції, додатково завдадуть полімеризований захисний шар покриття", – пишуть у повідомленні.

Реклама

З основних несучих конструкцій будівельники знімають захисний шар бетону.
З основних несучих конструкцій будівельники знімають захисний шар бетону. / Фото: Сьогодні


У службі додають, що такі роботи вже виконані на 10 стойках опор естакади.

Крім того, на одному з фото зафіксовано пошкодження та на балці прогонової будови. У рамках ремонту там також виконають комплекс робіт із оновлення консольної частини.

Що хочуть зробити на Південному мості

Це великий проєкт, за яким на естакаді планується замінити всі старі деформаційні шви та провести ремонт опор. Частину опор уже відремонтували. Там повністю оновили бетонне антикорозійне покриття.

"Опора, яку показали на фото, цей знаходиться в ремонті. Те, що з неї знято захисний шар бетону, ніяк не позначиться на самій конструкції естакади", – пояснили сайту "Сьогодні" у КК "Київавтодор".

Цього року всі роботи на Південному мості мають виконати.

Реклама

До заміни деформаційних швів на естакаді планували розпочати у квітні цього року, коли на вулиці буде тепла погода. Тоді на естакаді Південного мосту обмежуватимуть рух транспорту.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Хвиля мінувань в Україні: кому це потрібно і навіщо – відповідь психолога Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Аеропорт "Бориспіль" замінували: що кажуть у поліції (оновлено) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко У Києві руйнуються опори Південного мосту? Відповідь Київавтодору Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
#людина_цього_дня
12 січня. Сергій Корольов. 115 років тому (1907) у Житомирі з'явився на світ видатний учений та конструктор у сфері космічного ракетобудування...
На зустріч із героєм!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 546

захворіло за тиждень в Києві

-7%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.51

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

31.17

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти