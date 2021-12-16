У Києві різко подорожчає оренда житла: коли та на скільки

До подорожчання квартир слід готуватися вже у наступному році, ціна може зрости на 10%

Зняти квартиру в столиці стане значно дорожче. / Фото: Колаж: Сьогодні

У наступному році в Києві прогнозують стрімке підвищення вартості оренди житла. Його можна очікувати вже навесні 2022 року.

Про це заявила голова Київського міського відділення АФНУ Олена Гайдамаха.

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Спочатку будуть незначні коливання

На її думку, у I півріччі 2022 року в сегменті оренди житла цінова ситуація буде залежати від сезонних факторів.

"До квітня, до початку нового ділового сезону, вартість оренди залишатиметься більш-менш сталою. У цей період незначні цінові коливання – до 1-2% – можливі лише у 10-15% орендованого житла", – вважає Олена Гайдамаха.

Коли ціна стрімко піде вгору

За її прогнозом, зростання вартості оренди можливе не раніше кінця березня – початку квітня 2022 року і буде пов’язаний зі значним зростанням попиту. Експертка наголосила, що залежно від активності потенційних орендарів вартість оренди впродовж квітня – червня може зрости до 10%.

"Попит диктуватиме свої правила. І його рівень позначиться на орендних цінах. Очікується, що завершення опалювального сезону стане каталізатором активізації потенційних орендарів. До цього ж варто додати традиційний сезонний фактор: саме з другої половини березня міграційні процеси значно посилюються. Однак можливе здорожчання вартості оренди відбуватиметься без різких стрибків – у II кварталі 2022 року щомісячне збільшення вартості оренди не буде більшим за 3-5%", – наголосила фахівчиня.

Яке житло найчастіше шукатимуть

За її даними, починаючи з II кварталу 2022 року, як і в останні 3 роки, понад 60-65% попиту на оренду київського житла буде сконцентроване в сегменті квартир площею 35-50 кв. м, переважно в радянських будинках, у місцях із вдалим транспортним сполученням.

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"Традиційно переважна більшість орендарів шукатиме невеликі квартири за відносно прийнятну ціну. І через зростання попиту найбільша цінова динаміка можлива саме на такий тип житла", – розповіла Олена Гайдамаха.

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