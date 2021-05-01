У Подільському районі Києва знову затопило цілу вулицю (фото)

У Києві 1 травня сталася НП на вулиці Межигірській – з самого ранку вся дорога потопає в воді.

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Про це повідомляє прес-служба Патрульній поліції в Telegram .

На опублікованому фото видно, що вода затопила майже всю вулицю.

"Ймовірно, стався прорив в мережі водопостачання", – йдеться в повідомленні.

Патрульні викликали на місце відповідні служби.

Раніше ми писали, що в Подільському районі Києва затопило всю вулицю – "річка" з'явилася на проспекті Георгія Гонгадзе.

Раніше ми писали, що в Києві прорвало трубу з гарячою водою. Аварія сталася на вулиці Анатолія Солов'яненка, в результаті вулицю залило окропом, але рух авто не зупинили.