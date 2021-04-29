У Подільському районі Києва затопило всю вулицю (відео)

У Києві 29 квітня сталася НП – прорвало воду в Подільському районі.

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

Так, "річка" з'явилася на проспекті Георгія Гонгадзе.

"Ще одне комунальне диво будь-якого району – міроточащая земля", – пишуть глузливо в Мережі.

Як видно в ролику, вода затопила всю вулицю. Що сталося, поки невідомо.

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Раніше ми писали, що в Києві прорвало трубу з гарячою водою. Аварія сталася на вулиці Анатолія Солов'яненка, в результаті вулицю залило окропом, але рух авто не зупинили.