Русский
$ 27,79
33,53
  1. Новини Києва
  2. Комунальні послуги Києва

У Подільському районі Києва затопило всю вулицю (відео)

29 квітня, 20:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Відео події опублікували очевидці в Мережі

У Києві 29 квітня сталася НП – прорвало воду в Подільському районі.

Реклама

Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

Так, "річка" з'явилася на проспекті Георгія Гонгадзе.

"Ще одне комунальне диво будь-якого району – міроточащая земля", – пишуть глузливо в Мережі.

В тренді
У Києві водій евакуатора припаркувався під знаком "стоянка заборонена" і погрожував свідкам (відео)

Як видно в ролику, вода затопила всю вулицю. Що сталося, поки невідомо.

Реклама

Раніше ми писали, що в Києві прорвало трубу з гарячою водою. Аварія сталася на вулиці Анатолія Солов'яненка, в результаті вулицю залило окропом, але рух авто не зупинили.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти