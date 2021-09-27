Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик - чемпіон! 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини Києва Комунальні послуги Києва

Біля "Дружби народів" з'явилася нова кільцева розв'язка: де ще пройде реконструкція

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
27 вересня, 14:14
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Київавтодор" планує реконструювати шість перехресть і облаштувати на них кругові розв'язки
Кільцеві розв'язки планують облаштовувати на перехрестях житлових вулиць
Кільцеві розв'язки планують облаштовувати на перехрестях житлових вулиць / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на вулиці професора Підвисоцького біля міської клінічної лікарні №12 облаштували кільцеву розв'язку. Роботи на ділянці вже майже завершили: закінчують наносити дорожню розмітку, облаштували притротуарній острівець безпеки і велосмуг.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Реклама

Найближчим часом з'являться розв'язки на перехресті вулиці Миколи Кибальчича і місцевого проїзду проспекту Романа Шухевича.

Читайте також:

"Київавтодор" планує реконструювати шість перехресть і облаштувати на них кругові розв'язки.

Реклама

Так виглядає нова розв'язка на Підвисоцького
Так виглядає нова розв'язка на Підвисоцького / Фото: КГГА

Де пройде реконструкція

  • вулиці Ахматової і вулиці Драгоманова
  • вулиці Ахматової і вулиці Урлівська
  • вулиці Вишгородській, проспекту Правди і вулиці Івашкевича
  • вулиці Братиславській і Лісовому проспекті
  • проспекту Алішера Навої і вулиці Курнатовського
  • вулиці Харченко та вулиці Промисловій

Кільцеві розв'язки планують облаштовувати на "перехрестях житлових вулиць, що мають надлишковий і невпорядкований простір проїжджої частини".

Ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

27 вересня 1991. XXII надзвичайний з'їзд ВЛКСМ, де було оголошено про припинення діяльності комсомолу...

Зануритись у той день
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.64

Євро (€)

31.22

Російський рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Україні
3 007 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти