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Біля київського парку помітили нове "озеро" (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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6 січня, 12:45
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Місцевим жителям доводиться складно, бо таку "водойму" не об'їхати
У столиці очевидці помітили величезну калюжу
У столиці очевидці помітили величезну калюжу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві біля одного з парків житлового масиву Відрадний з'явилося нове "озеро". Калюжа утворилася прямо посеред дороги.

Про це повідомляє Київ без цензури у Telegram.

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Сам парк "Орлятко" знаходиться південніше початку бульвару Вацлава Гавела. Швидше за все, що "озеро" утворилося після того, як розтанув останній сніг.

Парк "Орлятко" знаходиться на лівому березі столиці
Парк "Орлятко" знаходиться на лівому березі столиці / Фото: Telegram

Не перший випадок у столиці

Раніше ми писали, що у Києві на Оболоні сталося НП.

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Біля стадіону "Єдність" стався прорив труби та залило весь житловий двір.

Також у Києві біля ТЦ Ocean Plaza кілька разів проривало воду. Інцидент стався на вулиці Антоновича, 176. Навпроти торговельного центру утворилося озеро на проїжджій частині.

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