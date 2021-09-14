Зачистка від МАФів в Києві: на Лісовому масиві зносять незаконні споруди з території лікарні (відео)

Довжина незаконних споруд досягає 50 метрів і після проведених робіт вже вивезено 40 вантажівок сміття

На локаціях зараз працюють п’ять демонтажних бригад КП «Київблагоустрій» / Фото: Колаж: Сьогодні

У Деснянському районі біля столичного ринку "Юність" триває демонтаж незаконних тимчасових споруд. Зокрема на землі КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги". Уже демонтовано понад 60 конструкцій.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

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"Незаконний торговельний майданчик на Братиславській займав, зокрема, територію лікарні швидкої допомоги. Тривалий час комунальна земля слугувала не медичній сфері, а чиїмось приватним інтересам. Власники тимчасових споруд чудово про це знають, тому не чинили жодного опору, а деякі навіть допомагають демонтажникам розбирати свої нелегальні конструкції. Усі вони були попереджені заздалегідь, тому мали можливість вивезти товар, меблі та торговельне обладнання", – прокоментував Олексій Кулеба.

За його словами, демонтажні роботи почалися 30 серпня. У роботах задіяно 30 фахівців, великогабаритна техніка: кран, дві платформи, екскаватор, трактор, шість маніпуляторів. Всі нерозбірні тимчасові споруди, можливо вивезти, фахівці транспортують на майданчики для тимчасового зберігання. Інші – розбирають вручну і за допомогою спецтехніки.

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Довжина окремих незаконних споруд досягає 50 метрів. Після проведених робіт вже вивезено 40 вантажівок сміття.

У планах прибрати близько 3-х тисяч квадратних метрів комунальної землі, що належить медустанові. Всі нелегальні споруди будуть демонтовані, їх близько сотні. На це буде потрібно до двох тижнів.

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"Після цього тут буде відновлено благоустрій, висаджені дерева, територію приведуть в порядок", – сказав Олексій Кулеба.

У Київраді розробили нові правила розміщення МАФів

Пропонують заборонити розміщення МАФів:

в 20-метровій зоні від дитячих майданчиків;

в 50-метровій зоні від перехресть доріг і вулиць;

в 10-метровій зоні від будівель, будов і споруд;

в охоронних зонах пам'яток культурної спадщини;

в радіусі 50 метрів від зупинок громадського транспорту;

в 20-метровій зоні від шкіл і дошкільних дитячих установ;

в 20-метровій зоні від наземних і підземних пішохідних переходів

в радіусі 200 метрів від виходів/входів зі станцій Київського метрополітену;

в 10-метровій зоні від доріг і вулиць за основними транспортними магістралями міста;

в 10-метровій зоні від пам'ятників і визначних пам'яток, а також будівель, що мають історико-культурну цінність.

Раніше ми повідомляли, що в Києві в переході на Осокорках, де недавно комунальні служби позбулися МАФів, знову орудують "стихійники".

Нагадаємо, що в Києві працювало казино під виглядом МАФу – закрили два замаскованих ігрові зали.