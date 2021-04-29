У Броварах комунальників покарали за забруднення землі

Комунальники забруднили сільськогосподарську ділянку недостатньо очищеними зворотними водами, тепер їм доведеться сплатити штраф

У Броварському районі Київської області екологи виявили забруднення земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Експерти з'ясували, що причиною стали води з каналізаційно-очисних споруд підприємства Броварської міської ради "Броваритепловодоенергія".

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Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції.

"Броваритепловодоенергія" забруднило недостатньо очищеними зворотними водами земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка межує з очисними спорудами КП "Броваритепловодоенергія" в с. Квітне (в межах Калинівської ОТГ)", – йдеться у повідомленні.

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Пыдприємству вже виписали штраф у розмірі 684 480 тисяч гривень.

Екологи назвали забруднення порушенням природоохоронного законодавства та вже звернулись до комунального підприємства "Броваритепловодоенергія" з письмовою претензією про відшкодування шкоди.

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Раніше ми повідомляли, що у Черкасах в результаті розгерметизації резервуара, в якому зберігалося близько 4 тис. м³ рідких азотних добрив стався витік суміші. У поліції зазначили, що з резервуара витекло близько 100 тис. тонн суміші, яка забруднила довкілля.