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Жителі Київської області можуть залишитися без води через борги

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
3 грудня, 14:11
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Сума боргу на цей момент становить 8,8 млн гривень
Коцюбинське може залишитись без води
Коцюбинське може залишитись без води / Фото: Колаж: Сьогодні

У селищі Коцюбинське із 16 грудня можуть відключити воду. Як виявилося, сума боргу вже досягла критичної позначки. "Київводоканал" не може дозволити собі більше субсидувати УЖКГ "Біличі" за рахунок абонентів, які здійснюють розрахунки у строк.

Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу".

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На рахунку цього підприємства УЖКГ "Біличі" акумулюються кошти, які абоненти перераховують за воду, а "Білічі" вже розраховуються з "Київводоканалом". Так було раніше.

"Станом на сьогодні УЖКГ "Біличі" має перед Київводоканалом заборгованість за відведення стоків у сумі 8,8 млн гривень і багато років не виконує своїх договірних зобов’язань щодо здійснення розрахунків", – пишуть у повідомленні.

Там зазначають, що поки що йде вирішення проблеми в юридичній площині, борг збільшується.

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"Безперебійність надання послуг водовідведення опинилась під загрозою через борги, хоча люди сумлінно сплачують кошти за отримані послуги. За наявною інформацією, майже 90% абонентів сплачують УЖКГ "Біличі" за послугу водовідведення вчасно та в повному обсязі, але з червня 2021 року УЖКГ "Біличі" жодних оплат за послуги Київводоканалу не здійснювало взагалі. Куди пішли гроші, сплачені населенням – невідомо", – додають у прес-службі.

Якщо жодних варіантів погашення заборгованості не буде запропоновано, послуги з централізованого водовідведення для УЖКГ "Біличі" можуть бути обмежені вже з 16 грудня. Попередження селищному голові Коцюбинського вже надіслано.

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