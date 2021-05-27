109 українців прилетіли на батьківщину із сектору Газа. Їх зустріли в аеропорту "Бориспіль" (фото)

109 українських громадян, які виявили бажання виїхати із сектору Газа, успішно повернулися на батьківщину. Літак з ними вранці 27 травня приземлився в аеропорту "Бориспіль".
Про це повідомляє Офіс президента України Володимира Зеленського.
Літак з українцями приземлився в Києві. Фото: president.gov.ua
"Президент України Володимир Зеленський вітає успішне повернення на батьківщину 109 українських громадян, які виявили бажання виїхати із сектору Газа", – йдеться в повідомленні.
У залі відпочинку на залізничному вокзалі розмістили частину евакуйованих. Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"
Україна одна з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію з евакуації громадян із сектору Газа.
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Частина громадян вже у деяких потягах їде додому. Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"
"З метою організації евакуації українців із сектору Газа вітчизняне МЗС та дипломати провели низку непростих переговорів. У тісній співпраці та координації державні інституції забезпечили безпечне повернення українців додому. Саме так і має діяти держава задля порятунку своїх громадян", – йдеться в повідомленні.
Пару сімей переночують в столиці і відправляться додому завтра. Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"
Разом з українцями були евакуйовані 13 громадян Молдови та четверо громадян Болгарії.
Нагадаємо, тиждень тому глава уряду Денис Шмигаль доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству інфраструктури вжити заходів для евакуації українців, які перебувають у секторі Газа.
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