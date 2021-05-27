109 українців прилетіли на батьківщину із сектору Газа. Їх зустріли в аеропорту "Бориспіль" (фото)

Завершилася евакуація на батьківщину українських громадян – спочатку вони перебували в Каїрі, а сьогодні приземлилися в Києві

109 українських громадян, які виявили бажання виїхати із сектору Газа, успішно повернулися на батьківщину. Літак з ними вранці 27 травня приземлився в аеропорту "Бориспіль".

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Про це повідомляє Офіс президента України Володимира Зеленського.

Літак з українцями приземлився в Києві. Фото: president.gov.ua

"Президент України Володимир Зеленський вітає успішне повернення на батьківщину 109 українських громадян, які виявили бажання виїхати із сектору Газа", – йдеться в повідомленні.

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У залі відпочинку на залізничному вокзалі розмістили частину евакуйованих. Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"

Україна одна з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію з евакуації громадян із сектору Газа.

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Частина громадян вже у деяких потягах їде додому. Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"

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"З метою організації евакуації українців із сектору Газа вітчизняне МЗС та дипломати провели низку непростих переговорів. У тісній співпраці та координації державні інституції забезпечили безпечне повернення українців додому. Саме так і має діяти держава задля порятунку своїх громадян", – йдеться в повідомленні.

Пару сімей переночують в столиці і відправляться додому завтра. Фото: Василь Богайчик, "Сьогодні"

Разом з українцями були евакуйовані 13 громадян Молдови та четверо громадян Болгарії.

Україна евакуювала з сектору Газа громадян трьох країн. Відео: Василь Богайчик, "Сьогодні"

Нагадаємо, тиждень тому глава уряду Денис Шмигаль доручив Міністерству закордонних справ та Міністерству інфраструктури вжити заходів для евакуації українців, які перебувають у секторі Газа.

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