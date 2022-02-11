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+11 та сніг! Антициклон кардинально змінить погоду в Україні

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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11 лютого, 13:00
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Українські синоптики розповіли, в яких областях очікувати на зміну погоди
У деяких регіонах найближчим часом буде мокрий сніг / Колаж "Сьогодні"
У деяких регіонах найближчим часом буде мокрий сніг / Колаж "Сьогодні"

Погода в Українізміниться з приходом у країну антициклону, який розжене хмари, зробить дні ясними, сонячними та теплими, а ночі – морозними. Синоптики стверджують, що зміни в погоді відчуватимуться 13-14 лютого.

Про це пише РБК-Україна.

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Сьогодні, 11 лютого, синоптики прогнозують невеликий дощ та хмарність, які будуть на заході. На північному сході очікується мокрий сніг. Температура буде від +4 до +8 градусів, а на півдні вона прогріється до +11 градусів.

12 лютого трохи похолодає. Протягом доби температура повітря підніметься щонайбільше до +4 градусів, а на півдні буде до +7. На півночі, сході та місцями у центрі можливий мокрий сніг.

У неділю буде сонячний день, але, попри сонце, помірно теплий. Стовпчики термометрів піднімуться до +4 градусів. Уночі будуть морози. Температура повітря опуститься до -6 градусів, а на Закарпатті – до -9 градусів.

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14 лютого на заході та півдні вдень потеплішає до +10, а на решті території буде до +7. Вночі температура опуститься до 9 градусів морозу. Опадів не буде.

У вівторок, 15 лютого, на захід прийде "легкий" атмосферний фронт із невеликим дощем. На решті території ясно та сонячно. Температура не зміниться.

Яка температура буде у лютому?

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сьогодны", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси. – Ред.). На півдні Одеської області, а також у Криму та на Закарпатті – до 4 градусів тепла.

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