13-річна дівчинка влаштувала розпродаж книг, щоб поїхати в табір. Через 5 годин мрія збулася

Дівчинка обожнює читати і дуже хотіла в літературний табір – сім'я придумала нестандартне рішення

У Києві 13-річна Аня Полегенько оголосила розпродаж своїх книг, щоб зібрати гроші на літературний табір. Її пост швидко поширили і мрія збулася через п'ять годин.

Реклама

Про це дівчинка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Аня написала, що обожнює літературу і книги – її життя. Вона побачила анонс про літній літературний табір в Карпатах, але у сім'ї немає на це грошей. Тому дівчинка почала продавати книги, які вже прочитала, мамині картини, іграшки та одяг.

Реклама

Користувачі Мережі швидко поширили публікацію і через кілька годин у Ані вже з'явилася потрібна сума для участі.

"Спасибі всім! Моя мрія здійснилася і я їду в омріяний табір. Але ще багато залишилося книг і є чудові картини", – написала Аня.

Нагадаємо, раніше "Дівчинка-катастрофа" продала свій мем за 430 тисяч доларів. На знімку Зої Рот підступно посміхається біля будівлі, підпаленої для навчання пожежників

Останні новини в Україні та світі дивіться у нашому випуску: