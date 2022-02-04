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2 гривні чи 10 копійок? Все, що потрібно знати про подорожчання пакетів у Києві (фото, відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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4 лютого, 11:39
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Ціль зобов'язання щодо цін – поступово вирішити питання забруднення навколишнього середовища пластиком.
У столичних магазинах продають пакети за гроші. Фото: колаж "Сьогодні"
У столичних магазинах продають пакети за гроші. Фото: колаж "Сьогодні"

З 1 лютого в Україні подорожчали пластикові пакети. При цьому у Києві їх досі продають по 10 копійок.

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість про подорожчання пакетів і як справи у столиці.

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Нові правила продажу пластикових пакетів

Українські магазини зобов'язали продавати пластикові пакети за ціною не менше ніж 2 грн.

2 грн – це обов'язкова вартість для пакетів зі стінками завтовшки понад 50 мкм, призначених для пакування та транспортування товарів. Тобто йдеться не про тонкі пластикові пакети. Їхнє поширення з 10 березня 2022 року повністю заборонять як на платній, так і на безоплатній основі.

Ціни Кабмін встановив такі:

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  • 2,00 грн – для пакетів без ручок та бічних складок;
  • 2,50 грн – для пакетів без ручок, але з бічними складками або з ручками, але без бічних складок;
  • 3,00 грн – для пакетів з ручками та бічними складками.

Ці ціни мінімальні, торгові мережі можуть встановлювати свої та продавати пакети дорожче.

Мета заборони та зобов'язання за цінами – поступово вирішити питання забруднення навколишнього середовища пластиком.

Що відбувається у магазинах Києва

У Києві обіцяли підвищити вартість одноразових пластикових пакетів з 1 лютого. Пакети без ручок повинні коштувати щонайменше дві гривні за штуку, з ручками – три гривні. Однак поки що в магазинах ці нововведення не ввели. Сайт "Сьогодні" з'ясував, як справи з продажем пакетів у столиці.

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Пакетів по дві чи три гривні ми не знайшли. Одноразові пакети продають по 10-50 копійок, а в деяких магазинах залишаються безкоштовними.

У "Сільпо" на Дніпровській набережній одноразові пакети були безкоштовними до приходу нашого кореспондента.

У відділі, де продаються овочі, є стійка із різними пакетами. Як пояснив співробітник магазину, у них є екологічні пакети – вони безкоштовні. Ці пакети виготовлені з кукурудзяного крохмалю.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Також є маленькі одноразові пластикові пакети зеленого та білого кольорів. Ці пакети продають по 10 копійок.

Для експерименту ми взяли пластиковий пакет зеленого кольору за 10 копійок. Але на касі продавець повідомила, що у них всі одноразові пакети безкоштовні. Виникла плутанина. Довелося до каси покликати адміністратора.

"Ми ще не встигли ознайомити персонал із новими правилами. Усі екологічні пакети у нас безкоштовні. І люди користуються ними, проблем не виникає. А є пластикові пакети, як у вас у руках. Вони коштують 10 копійок. Касир просто цього не знала. Зараз ми проведемо з ними інструктаж", – пояснила адміністратор.

При цьому у магазині нічого не чули про подорожчання одноразових пакетів до двох чи трьох гривень.

У супермаркеті NOVUS на Дніпровській набережній інші правила. Тут кажуть, що всі одноразові пластикові пакети у них платні. Ціна одного – 10 копійок. Втім, покупців, які обирали овочі та фрукти, це абсолютно не здивувало.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

"Мене це не бентежить. Ну і нехай вирахують 50 копійок. Я якраз беру 5 кульків на моркву, банани, буряки, картоплю та помідори. Мені не шкода. Головне, щоб було зручно додому донести", – поділився киянин.

У ще одному магазині NOVUS на проспекті Григоренка на стійках із овочами та фруктами встановлені інформаційні таблички. Там покупців сповіщають, що пластиковий пакет для вагових, сипких товарів коштує 10 копійок, а риби – 50 копійок.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

І тут думки покупців розділилися. Одна жінка зібрала овочів та фруктів у вісім одноразових пакетів. Говорить, що для неї це не гроші, а купувати авоську не збирається. А ось пенсіонерку, яка набрала пакети з овочами, новина про те, що вони платні, – спантеличила.

"Ну, що ж уже поробити. Мені на пакет вже й вартість товару пробили. Оплачу. Але знатиму, що в магазин потрібно йти зі своїми пакетами або з сумкою", – поділилася з нами киянка.

Вирішуємо провести невеликий експеримент. У м'ясному відділі просимо нарізати два шматки м'яса. Продавець каже, що за пластикові пакети, куди вона поклала м'ясо, платити не доведеться, а якщо брати ще один, то за нього доведеться заплатити. За словами жінки, за цим пильно стежить охорона.

"Якщо приходите зі своїм кульком, то про це потрібно попереджати охоронця", – нагадує продавець.

При розрахунку на касі продавець не внесла у чек вартість пластикового кулька.

"А навіщо? Ви ж м'ясо взяли. Якби це були овочі чи випічка – інша справа. Тоді б я вбила вартість кулька в чек", – розповіла нам продавець.

У супермаркеті "Велика кишеня" одноразових пластикових пакетів дуже багато. І тут вони безкоштовні. Покупці платять лише за великі пакети вагою від трьох кілограмів.

"Ми не беремо плату за маленькі пластикові пакети. Покупці їх беруть абсолютно безкоштовно. Інакше як ти купиш крупу чи овочі? Поки розпоряджень робити ці пакети платними нам не надходило. Найімовірніше, керівництво шукає вихід, чим їх замінити, можливо, паперовими пакетами. Але поки що ми пропонуємо покупцям пластикові кульки – вони безкоштовні", – пояснили у магазині.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Як у Києві продають пластикові пакети після подорожчання

Журналісти "Сьогодні" також побували в магазині "Сільпо". Там біля стійки вказано, що ціна тонкого пластикового пакета становить 10 копійок, незалежно від його розміру.

Про різке подорожчання цього товару у супермаркеті не чули. Адміністратор розповіла, що їм жодних вказівок не надходило.

Водночас робітниця "Сільпо" уточнила, що покупцям, які приходять до магазину зі своїми пластиковими пакетами, теж доведеться за них платити. Мовляв, так прописано у законі. Однак це правило в їхньому магазині не виконують.

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