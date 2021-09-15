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34 тисячі. У Києві знову будуть штрафувати за порушення карантину

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
15 вересня, 12:23
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Експерти припускають, що Київ може перейти в "жовту зону" карантину вже наступного тижня
Інспектори перевіряють понад 200 об'єктів щодня
Інспектори перевіряють понад 200 об'єктів щодня / Фото: Колаж: Сьогодні

За порушення карантину в Києві знову будуть штрафувати порушників. Сайт "Сьогодні" дізнався, коли почнуть штрафувати і кого саме це торкнеться.

За словами Олега Рубана, голови Держпродспоживслужби Києва, штрафи повернуться, коли Київ перейде в "жовту зону" карантину. Це має визначити Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Експерти припускають, що це може статися наступного тижня.

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З початку вересня в Києві працюють 10 мобільних груп. Інспектори проводять моніторинг, роз'яснювальну та консультативну роботу. Вони перевіряють понад 200 об'єктів щодня.

За що будуть штрафувати?

"Порушення є, але поки що ми лише попереджаємо про недопущення таких випадків. Як тільки Київ перейде в "жовту зону" карантину, ми почнемо штрафувати за порушення протиепідемічних заходів. Мінімальна сума штрафу – 34 тисячі гривень. Це – недотримання дистанції, маскового режиму, відсутність антисептиків, масове скупчення людей. Все це прописано в постанові Кабміну", – розповів сайту "Сьогодні" глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

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За його словами, перевірятимуть всі об'єкти столиці, де ведеться господарська діяльність, крім транспорту.

"Роботу транспорту контролюють співробітники "Укртрансбезпеки" і Національної поліції. Це їхня зона відповідальності", – зазначає Олег Рубан.

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