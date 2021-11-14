Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

450 доларів за "вакцинацію": у Києві фейкові COVID-сертифікати вводили у "Дію"

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
14 листопада, 13:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Люди готові були платити 450 доларів за фейковий сертифікат, щоб не робити щеплення від коронавірусу
У Києві фейкові сертифікати вакцинації вводилися у "Дію"
У Києві фейкові сертифікати вакцинації вводилися у "Дію" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві фейкові сертифікати вакцинації вводилися у "Дію". Спочатку до електронної медичної системи "HELSI" вносилися неправдиві відомості про проходження громадянами вакцинації проти коронавірусу. Після цього COVID-сертифікат автоматично формувався у мобільному додатку "Дія".

Про це пише прес-служба Київської міської прокуратури

Реклама

Хто організував схему

Організував виготовлення та продаж підроблених сертифікатів вакцинації проти COVID-19, а також негативних ПЛР-тестів громадянин Болгарії.

У протизаконний бізнес він долучив своїх знайомих та столичного лікаря. Щоб не прищеплюватись, люди готові були платити 450 доларів за фейковий сертифікат, який, втім, відбивався у "Дії".

У фігурантів справи провели обшуки

Вилучили значну кількість підроблених "ковідних" документів, сертифікатів, печаток та штампів лікарень. Також правоохоронці виявили електронну базу "клієнтів", яка налічує понад 11500 людей, які, ймовірно, могли скористатися послугами з виготовлення негативних ПЛР-тестів або сертифікатів з вакцинації.

Реклама

Яким буде покарання

Слідчі дії продовжуються. Вирішується питання про повідомлення причетним особам про підозру та обрання заходів. Крім статті про підробку документів, ділкам загрожує звинувачення у шахрайстві з використанням електронно-обчислювальної техніки, за що можна отримати до восьми років ув'язнення.

В Україні посилили боротьбу з підробками сертифікатів

  • В Україні останнім часом стали фіксувати дедалі більше липових сертифікатів щодо вакцинації.
  • Для правоохоронців розробили програмне забезпечення на планшети для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію у "Дії" та паперових варіантах.
  • Крім того, вже винесли перші вироки за підробку сертифікатів COVID. Згідно зі статтею 358 КК, мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів становить 17 тис. грн., а за використання підробки – лише 850 грн.
  • У МОЗ попереджали, що у людини з купленим сертифікатом високий ризик потрапити до лікарні та померти від COVID-19, хоча всі вважають, що вона вакцинована. У відомстві наголошують, що це підриває довіру до ефективності вакцини.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

9 640

захворіло за тиждень в Києві

-3%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

14 листопада 1991. Президія Верховної Ради України схвалила постанову щодо роз’яснювальної роботи тимчасової комісії з питань Всеукраїнського референдуму.

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.1

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

29.91

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти