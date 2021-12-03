-5! Чого чекати від погоди у Києві на вихідних (карта)

Максимальна температура у місті вдень буде 0 градусів

Погода в Києві на 4 грудня / Колаж "Сьогодні"

У Києві завтра, 4 грудня, опадів не варто очікувати.Погода може бути із проясненнями.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Вночі температура повітря у столиці буде до -5 градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть максимум 0 градусів.

Погода в Україні на 4 грудня. Фото: Наталки Діденко

На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холодивже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

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За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже із 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8 градусів, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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