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55 млн на реконструкцію: у Києві в покинутому дитсадку живуть бездомні

16 квітня, 20:58

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

У Мережі кияни обурилися, що в дитсадках немає місць для дітей, а цей ніхто не упорядковує

У Києві на Мінському масиві в дитячому садку живуть бездомні. При реконструкції дитячих садків місто взялося за велику кількість ремонтів дошкільних закладів, а грошей на завершення не вистачило, так пояснили стан саду "Сьогодні" в Оболонській РДА.

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Так, на Полярній, 13А знаходиться дитячий сад №206.

"Ця будівля вже кілька років служить притулком для бездомних, і не використовується за призначенням", – написали небайдужі в Мережі.

В інтернеті обурюються, що при нестачі місць в дитячих садах цей – перетворився на "заброшку".

"У мікрорайоні Мінський серед таких новобудов, як ЖК Міністерський і ЖК Яскравий, існує значна потреба в збільшенні місць в дитячих садах, через значне збільшення нових жителів у вище зазначеному мікрорайоні", – кажуть в адміністрації.

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За їх словами, приміщення цього дитсадка раніше були передані в оренду для розміщення в них ДВС Оболонського району, а також під приватну школу "Олімп". Однак, в 2018 році договори оренди з вищевказаними орендарями були розірвані, а тому, приміщення звільнили.

"Оболонська адміністрація щорічно є замовником коштів на реконструкцію вищевказаного дитячого садка відповідного проекту реконструкції дитячого садка №206 №206-1712-4Т/20. ДП і №206-1712-4Т/20. АР, кошторис згідно яких становить 55 млн гривень", – пояснюють в РДА.

У зв'язку з тим, що КМДА з 2018 року було прийнято рішення не надавати кошти на нові об'єкти реконструкції, Оболонської РДА, було відмовлено у виділенні коштів на реконструкцію вищевказаного об'єкту.

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У разі, якщо в 2021 році будуть виділені кошти в розмірі 30 млн гривень, а в наступному році в розмірі 25 млн гривень, то дитсадок №206 буде введений в експлуатацію в 2022 році.

Раніше ми писали, що в Київській області горів дитсадок – з будівлі евакуювали понад сто дітей.

Нагадаємо, в дитсадку в Полтавській області померла 19-річна вихователька.

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Київ дитячий садок оболонь адміністація Минский массив

Джерело: Сьогодні

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