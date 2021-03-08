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8 Марта без тепла і сонця? Якою буде погода у Києві

8 березня, 09:03

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Понеділок в Україні вихідний і святковий, ось тільки на вулиці якось не по-весняному

У столиці та по всій Київській області сьогодні погода буде так собі – сніг і холодно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У Києві вже з самого ранку випав сніг і цілком можливо буде ще сипати. Така ж погода і по всій області.

Температура повітря теж не вражає: замість тепла і сонця на 8 березня похмуро і всього 1-3 градуси вище нуля.

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Зазначимо, що приблизно така ж погода в більшості областей країни. Тільки на півдні і частково на заході буде сонце, тепло і без опадів. Читайте детальніше, яка сьогодні погода по всій Україні.

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Ідеї найтепліших і весняних подарунків до 8 Березня

Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

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Київ погода сніг прогноз погоди 8 Березня погода в Києві

Джерело: Сьогодні

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