8 Марта без тепла і сонця? Якою буде погода у Києві

У столиці та по всій Київській області сьогодні погода буде так собі – сніг і холодно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Києві вже з самого ранку випав сніг і цілком можливо буде ще сипати. Така ж погода і по всій області.
Температура повітря теж не вражає: замість тепла і сонця на 8 березня похмуро і всього 1-3 градуси вище нуля.
Зазначимо, що приблизно така ж погода в більшості областей країни. Тільки на півдні і частково на заході буде сонце, тепло і без опадів. Читайте детальніше, яка сьогодні погода по всій Україні.
Ідеї найтепліших і весняних подарунків до 8 Березня
Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк