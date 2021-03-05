8 Березня без турбот разом із NOVUS

"Де купити, що купити, і скільки коштує?" – такі питання спадають на думку багатьом чоловікам напередодні весняного свята 8 Березня. NOVUS підібрав варіанти універсальних подарунків, які і виглядають презентабельно, і не підірвуть бюджет.

"Супермаркет у 2021 році – це не тільки їжа додому, а ще й легка підготовка до важливих подій – накриття святкового столу або придбання подарунку. Також це знайомство зі смаками різних країн завдяки продукції власного імпорту, серед якої можна знайти оливкову олію з Італії, шоколад з Іспанії та ковбаски з Німеччини", – діляться в мережі.

Романтична вечеря з приводу свята – важлива складова планування 8 Березня, але ж кожна жінка прагне у цей день відпочивати, тому гарний лайфхак – накрити смачний і красивий стіл. Але готування ліпше лишити професіоналам, тим паче, що технологи мережі вже потурбувалися і розробили меню, яке буде дуже доречним. Обирайте на свій смак: салат із цікавим поєднанням манго і курячої печінки або легкий із сиром брі, свіжими яблуками та горіхами; салат "Оранж з ніжною індичкою" або ж із качкою та лимонно-імбирною заправкою. Смачним і водночас естетично привабливим доповненням вечері стануть мініарталетки з найапетитнішими начинками: із сиром, куркою та ананасом, із сиром та червоною рибою, із сиром та грибами. Які оберете ви?

З основних страв експерти NOVUS рекомендують віддати перевагу котлеті "Кордон блу", приготованій з найліпшої курочки та шинки, курячому філе по-східному, мінішашличкам з лосося з червоним перцем, а також філе лосося в соусі теріякі, яке так полюбляють жінки.

І солоденьке звісно ніхто не відміняв, якнайкраще підійдуть легкі весняні десерти: тістечко пломбір-малина з білим бісквітом, прошарком малинового пюре з додаванням ніжного пломбірного мусу з молока, вершків та білого натурального шоколаду. Або ж рулет малина-маракуйя чи тістечко "Шоко лав" з білим бісквітом, пюре вишні та шматочками чорносливу.

Коли ми знаємо вподобання людини, для якої обираємо подарунок, завдання полегшується. А якщо ж ні? Адже на 8 Березня ми вітаємо не лише коханих жінок, але й колег, подруг, знайомих, смаки яких для нас часто залишаються загадкою. Аби подарунок не сумував у віддаленому кутку, для таких випадків експерти NOVUS радять обрати один з універсальних подарунків – вино. Воно буде доречним до романтичної вечері на честь свята, або ж як подарунок колезі чи подрузі. Яке вино стане у нагоді?

Вино ігристе Dibón Brut Reserva – виробляють переважно в Каталонії і Валенсії традиційним методом шампанізації з трьох основних сортів винограду: "макабео", "парельяда" і "шарелло".

Хочете здивувати справжнього поціновувача своїм витонченим смаком? Обирайте вино Domaine Riefle Gewurztraminer Organic Alsace AOC – вироблено у Франції, регіоні Ельзас, сорт винограду "гевюрцтрамінер", у народі його називають "Дамський догідник". Поєднання потужного, парфумованого аромату, екзотичного смаку з нотами горіха і лічі – ідеальне для тих, хто розуміється на винах.

Вино Picton Bay Sauvignon Blanc Marlborough – новозеландське вино, основні фруктові нюанси в смаку вин із сорту "совіньон блан" – це лайм, зелене яблуко, маракуйя і білий персик.

Жінкам також сподобається італійське червоне вино, оповите ароматом і смаком полуниці, ожини, прянощів та тютюну, – Varvaglione Zinfandel Primitivo del Salento IGP.

Вражайте ексклюзивністю чилійського ігристого вина Tierra Sur Brut Bio Bio Valley DO, адже його не так просто знайти у Києві.

До переліку корисних подарунків можна додати красиві та дуже смачні цукерки власного імпорту NOVUS: шоколадні трюфелі з какао-начинкою Lemaitre Truffes прямісінько із Бельгії, литовські цукерки з вишнею Pergale у весняній коробці, або ж із коньяком чи вишневим лікером цієї ж фірми. Витонченим подарунком стануть італійські цукерки La Suissa, які сподобаються навіть найвибагливішим жінкам.

Якщо вагаєтеся, що ж все таки обрати, складіть власний бокс подарунків, де зможете зібрати декілька позицій, які найбільше припали до душі. До нього також можна додати якісну іспанську каву Jurado, обсмажену із збереженням вікових традицій. Відчуваючи неповторний аромат, людина, якій ви її презентуєте, буде завжди пам’ятати про вас.

"Бажаємо вам весняного настрою і свят без турбот! Ми із задоволенням візьмемо відповідальність за ваш смачний святковий стіл та допоможемо швидко знайти доречний подарунок", – діляться в мережі.

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