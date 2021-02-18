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А якщо перехід завалиться? Пол конструкції біля київського вокзалу зяє дірками (фото)

18 лютого, 13:34

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Цим переходом щодня користуються тисячі киян і гостей столиці

Кияни занепокоєні станом пішохідного переходу, який з'єднує вулицю Старовокзальну і Вокзальну площу в районі Центрального залізничного вокзалу. За кілька кроків від ескалаторів перехожі виявили тріщини в підлозі. З них видно сніг на вулиці.

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"Нічого незвичайного, просто в переході з вулиці Старовокзальної на Вокзальну площу почав відкриватися портал", – написали автори фото.

Варто зазначити, що цим переходом щодня користуються тисячі киян і гостей столиці, які направляються від Центрального вокзалу до зупинки швидкісного трамвая і навпаки. Люди повідомляють, що половина переходу ходить ходуном, а наскрізні діри в підлозі неймовірно лякають.

"Пол в переході неабияк "втомився". Страшно собі уявити, якщо все це в один момент завалиться. У переході завжди багато людей. Тим більше тут діє ринок", – пише в коментарях киянин Андрій.

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Відомо, що цей перехід знаходиться на балансі комунального підприємства "Київпастранс". Там нас запевнили, що паніка передчасна.

"На об'єкті проводили ремонт – оновлювали герметизацію швів між плитами. Тому на момент, коли були зроблені фотографії, там якраз виконувалися роботи з очищення стиків. Станом на зараз всі з'єднання покриті новим шаром герметика. Дірок в підлозі немає", – розповіли сайту "Сьогодні" в КП "Київпастранс".

Раніше ми писали, що киянин затіяв ремонт і поставив весь будинок під загрозу руйнування. Жителі київської багатоповерхівки – в жаху. Вони бояться, що їхній будинок завалиться після того, як сусід зайнявся незаконною переплануванням квартири.

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Київ ремонт тріщина Київпассервіс

Джерело: Сьогодні

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